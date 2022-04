Nagy csatában maradt alul legutóbb a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt élvonalbeli együttese a Budaörs ellen. A vereség azért is fájó, mert így nem tudott elmozdulni a csapat a kiesőzónából. – Annyi történt, hogy most már másoktól is függünk – fogalmazott Pődör Zoltán vezetőedző, aki meglehetősen elégedetlen volt a lányok hozzáállásával a múlt hétvégi rangadón. – Lépéskényszerben vagyunk, extrapontokra is szükségünk van már ahhoz, hogy bennmaradhassunk a bajnokságban. Már nemcsak magunkra, hanem másokra is figyelnünk kell. Akkor nyugodhatnánk meg, ha tudnánk extrapontokat szerezni, ahogy azt tettük a Kisvárda ellen.

Most ugyanez a helyzet, bravúrpontra, illetve pontokra lenne szükség a soron következő meccsen, a Vác ellen is. Pődör Zoltán rávilágított arra is, hogy mi okozta a lányok vesztét a Budaörs ellen. – Az első félidőben a beálló körüli védekezés abszolút nem működött, mindamellett nálunk többen is valós tudás szintük alatt teljesítettek – idézte fel az SZKKA trénere. – Távoli zónából Horváth Petra játékára tudtunk ugyan építeni, de a betöréseink nem működtek. Hiányzott a kapusteljesítmény is, noha fiatal tehetségünk, Christe Dalma bemutatott pár bravúrt, de a sikerhez ez is kevés volt. Mindent egybevetve: az első fél időben az Agbaba körüli védekezéssel sajnos sok minden eldőlt.

Utána már semmi különös nem történt, ellenfelünk szépen eljátszogatott, tartva előnyét. Csütörtökön az Európa Liga csoportköréből februárban kiesett Vác érkezik az Arena Savariába. A Dunakanyar csapata múlt pénteken négy góllal verte idegenben a Kisvárda együttesét, így továbbra is a tabella előkelő negyedik pozícióját foglalja el. – Nem hajthatjuk le a fejünket, nekik kell menni, nyerni kell – húzta alá Pődör Zoltán. – Kemény játékkal, kemény védekezéssel, határozott támadójátékkal menni kell előre, és minden lehetséges pontot be kell gyűjteni. Ahogy a mellékelt ábra mutatja, az SZKKA továbbra sem mondott le a bennmaradásról, jövőre is az élvonalhoz akar tartozni, hiszen komoly tervei vannak.

– Egy olyan konszenzus alakult ki a szövetségen belül, ami hosszú távra mutat előre – jegyezte meg a szombathelyi klub ügyvezető elnöke. – Már én sem csak máról holnapra tervezek, hanem évekkel előre. Mi itt letettük valaminek az alapjait, ami a jövőben egy sikertörténet lehet. Azt nem hagytam eddig sem, és a jövőben sem engedem, hogy ebbe a sikertörténetbe valaki, vagy valakik önhatalmúlag belerondítsanak – fogalmazott a tréner. Az SZKKA-nak öt mérkőzése van hátra a bajnokságból, jelenleg egyetlen pontra vannak a Pődör-lányok a már bennmaradást jelentő 12. pozíciótól, amelyet az érdiek foglalnak el.