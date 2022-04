Taktikus mérkőzésen csak a helyzetekig jutottak a felek. A mérkőzés elején mindjárt magához ragadta a kezdeményezést a Haladás. A vendégek sok passzos játékkal próbáltak támadásokat kialakítani, míg a Répcelak védekezett, és a megszerzett labdákból igyekezett támadásokat építeni. A hazai védelem jól állta a Haladás támadásait. Az első játékrész végén egy szögletet követően alakult ki az első vendég lehetőség, de a rövidre érkező labdát a bal kapufa mellé lőtte a vendégek támadója. A pályán kulturált, taktikus focit láthatott a publikum, ami nem párosult látványos játékkal, kevés helyzet adódott a kapuk előtt. A vendégek irányítottak, a hazaiak pedig jól védekeztek, így a második félidőre maradt a döntés. A szünet után is a vendégek irányították a játékot, de ez nem jelentette azt, hogy az történt a pályán, amit ők akartak, sőt a Répcelak taktikája tűnt eredményesebbnek. Ennek ellenére gól ebben a felvonásban sem esett, így a csapatoknak be kellett érniük a pontosztozkodással.

Schott Lukácsháza SE–Sárvár FC 0–5 (0–3). Lukácsháza, 70 néző, v.: Boda Gy.

Lukácsháza: Bán – Kondics (Halász), Rozmán, Németh Cs., Lengyel, Vörös, Osztrosits, Gugcsó, Németh N., Németh R., dr. László. Edző: Mitterstiller Csaba.

Sárvár: Velladics (László) – Kovács Bá. (Fülöp), Ódor (Tóth L.), Illés (Csákvári), Potyi, Czöndör, Fider, Tokaji, Horváth A., Kovács Be., Szemes (Takács). Edző: Haraszti Zsolt.

Gólszerzők: Ódor (2), Tokaji, Czöndör, Potyi.

A listavezető Sárvár együttese látogatott Lukácsházára. A vendégek bajnokesélyeshez méltón, esélyt sem hagyva a házigazdának, megérdemelt, magabiztos győzelmet arattak, és begyűjtötték a három pontot idegenben.

Vép VSE–CVSE-Vulkánfürdő 0–3 (0–2). Vép, 150 néző, v.: Kondor T.

Vép: Bezdi B. – Németh Á. (Takács Á.), Czeglédi, Bezdi Sz. (Berta), Illés (Török), Szijártó, Szalai (Viszket), Auer, Varga B., Balikó, Takács M. Edző: Simon Miklós

CVSE: Osvald – Marsai Mi. (Horváth E.), Enyingi (Gábor), Göntér, Szuh, Szabó R., Marsai Má., Gorácz (Tóth D.), Keszei T. (Szabó K.), Galovich, Keszei R. Edző: Kovács Balázs

Gólszerzők: Szuh, Szabó R., Marsai Mi.

A mérkőzést a vendég csapat kezdte jobban, egy védelmi megingást követően a Celldömölk meg is szerezte a vezetést. A továbbiakban inkább mezőnyben folyt a játék, ám a vendég együttes a második helyzetét is gólra váltotta. A fordulás után mezőnyben javult a hazaiak játéka, de újabb gólt megint a CVSE szerzett, ezzel el is döntötte a három pont sorsát.

Egyházasrádóci SE- Büki TK 4–1 (2–1). Egyházasrádóc, 100 néző, v.: Szabó I. Z.

Egyházasrádóc: Gáspár – Varga Á., Vilics, MOLNÁR L., MOLNÁR I., NÉMETH K., Kenesei, Mészáros, Molnár G. (Horváth V.), SZENDRŐDI, Krajczár. Edző: Simon Attila.

Bük: Németh T. (Wágner) – Czirók (Horváth Á.), Kovács Z. (Tóth K.), Németh G., Czingráber, Csonka (Tóth B.), Schimmer, Komálovics, Németh Z., Németh J., Gábriel. Edző: Marton Róbert.

Gólszerzők: Mészáros (2), Molnár I., Varga Á., ill. Németh G.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, már az első percben előnyhöz jutottak, de az ezer sebből vérző, betegségekkel küszködő egyházasrádóciak megfordították a mérkőzést, és megérdemelt győzelmet arattak.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Rábapatyi KSK 4–2 (2–1). Táplánszentkereszt, 100 néző, v.: Rácz P.

Táplán: Gyécsek – Németh B. (Balikó B.), Farkas G., Vidák, Gombos (Balikó M.), Gyurcsányi, Polyák, Manganelli A., Polgár, Manganelli Zs., Markó (Varga R.). Edző: Borbás János.

Rábapaty: Király – Csonka, Balhási, Dugovics, Vajda, Csupor, Németh Z. (Németh G.), Illés, Piros, Varga L., Könczöl. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Vidák (2), Balikó B., Németh B., ill. Illés (2).

A Táplán korán előnyhöz jutott, de hamar egalizált a Rábapaty. Az első játékrész hajrájában ismét vezetést szerzett a házigazda, így előnnyel mehetett pihenni a szünetre. A második felvonásban sokáig kellett várni a gólra, végül a vendégek találtak be a 78. percben. A végjátékban rátett egy lapáttal a hazai egység, és két újabb góllal bebiztosította győzelmét.