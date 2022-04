A Crushers 2018-ban, majd 2019-ben is bajnokságot nyert a divízió I-ben. A 2020-as, a profi-félprofi (HFL) csapatokkal összevont pontvadászatot pedig ezüstéremmel zárta. A tavalyi év azonban balul sikerült, a rájátszásról is lemaradt a szombathelyi alakulat. Az idei szezonban adott a feladat: vissza kellene térni a másodosztály legjobbjai közé. – Az egyik legfontosabb változás a csapat háza táján, hogy az idei szezonnak ténylegesen egy vezetőedzővel futunk neki, eddig ugyanis egy rutinosabb játékosok alkotta csapat dolgozta ki a taktikát, vezényelte le a meccseket, ami nem mindig működött – árulta el Ács Dávid, a Crushers ügyintézője. – Szabó Áron hosszú ideje játékosa volt a csapatunknak, most azonban már csak az edzői feladatokra koncentrál – szerencsére voltak ilyen irányú ambíciói. A felkészülésünk már az ő irányításával zajlott le.

Taktikailag még nem volt ilyen szinten a csapatunk, rengeteg új figurát, játékot tanultunk be. És fizikálisan is készen állunk a szezonra. Több régi játékosunk tért vissza, akikkel bővült, erősödött a keretünk. És sikerült megtartanunk az amerikai légiósunkat, Billy Hattent, ami óriási fegyvertény – már negyedik szezonját kezdi meg nálunk. – A tavalyi gyengébb szezon után a célokat illetően óvatosan fogalmaznék. Az alapszakaszt szeretnénk a legjobb négy között zárni, szeretnénk bejutni a rájátszásba, ott pedig a lehető legjobb eredményt elérni. De konkrét helyezésről egyelőre nem beszélünk. A terveink szerint fokozatosan építkezünk, lépésről lépésre haladunk, meccsről meccsre fejlődünk. Aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle – zárt szavait Ács Dávid. A divízió I. mezőnyét hét csapat alkotja: VSD Rangers, Budapest Titans, Budapest Cowbells II., Tatabánya Mustangs, Szombathely Crushers, DEAC Gladiators, Guardians. Mindenki egyszer játszik mindenkivel, három hazai, három idegenbeli mérkőzés vár a csapatokra.

A legjobb négy jut be a rájátszásba, az elődöntőt az első a negyedik, a második a harmadik ellen vívja, egy meccs dönt a továbbjutásról, az alapszakaszban jobb helyezést elérő csapatok játszanak hazai pályán. Majd a két győztes vívja a döntőt. A Crushers a megszokott módon a Városligeti pályán, 15 órás kezdéssel fogadja az ellenfeleit. A szombathelyiek minden meccsét szombaton rendezik.

A Crushers menetrendje, április 9.: Tatabánya Mustangs–Crushers. Április 30.: Crushers–Budapest Titans. Május 14.: DEAC Gladiators–Crushers. Május 28.: Crushers–VSD Rangers. Június 11.: Crushers–Guardians. Június 25.: Budapest Cowbells–Crushers.