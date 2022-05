Három fordulóval a bajnokság vége előtt az már biztos, hogy az FTC alapszakaszelsőként kezdi az 1–2. helyért való rájátszást, a fővárosiak számára tehát ilyen szempontból nincs tétje a találkozónak. A játékos-edző, Vágó Fanny irányította együttes 18 mérkőzéséből 15-öt megnyert, egy döntetlent játszott és kétszer kikapott. A Haladás-Viktóriát a fővárosban 4-1-re verte, Szombathelyen viszont a vasiak bravúros 1-1-et értek el ellenük. A bajnoki címvédő FTC kerete tele van válogatott futballistákkal, elég csak Csányi Diána vagy Fenyvesi Evelin nevét említeni. A ferencvárosiak egyébként mind a hat tavaszi bajnokijukat megnyerték.

De a Haladás-Viktória is remekül szerepel idén, a vasiak is veretlenek, Székely Tibor együttese három-három győzelmet és döntetlent gyűjtött be. – Egy nagyon jó csapathoz látogatunk, amely simán nyeri mérkőzéseit, tavasszal a legkevesebb gólos sikere is 3-0-s volt – legutóbb Győrött nyert ilyen arányban az FTC – mondta Székely Tibor, a Haladás-Viktória FC vezetőedzője. – A mezőny legjobb csapata, gratulálok munkájukhoz, eredményesen, jó dolgoznak. Ennek ellenére természetesen nem feltett kezekkel lépünk pályára, minden meccsre úgy megyünk ki, hogy jó eredményt érjünk el és játékban előrelépjünk. Ezúttal is szeretnénk helytállni. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert Ana-Maria Vladulescu sérülése szépen javul és Horti Bogi is hamarosan bevethető lesz.