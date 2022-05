Az ötödik Siófok jól szerepel tavasszal, 15 bajnokijából mindössze hármat veszített el, legutóbbi négy meccséből hármat megnyert, egy döntetlent játszott. Domján Attila vezetőedző együttese tehát jó formában várhatja a Haladás elleni találkozót. A Balaton-partiaknál két korábbi szombathelyi futballista, Jagodics Márk és Szakály Attila is szerepel. Ősszel a Siófok 2-1-re nyert a Haladás Sportkomplexumban. Ami az egy hellyel hátrább álló Halit illeti, az utolsó három mérkőzésen először hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Diósgyőrt, majd 0-0-ra végzett Csákváron, hétfőn pedig szintén gól nélküli döntetlent ért el Szombathelyen a Vasas ellen. Tehát már három bajnoki óta érintetlen a vasiak hálója. A Siófok 58, míg a Hali 51 pontot gyűjtött eddig, azaz egy esetleges szombathelyi sikerrel a zöld-fehérek négy pontra megközelítenék a Siófokot.

– Az utóbbi hetek játéka és eredményei alapján elmondhatjuk: kezdünk vis - szatérni ahhoz, ami ősszel jól működött– mondta Németh Szabolcs, a Haladás vezetőedzője. – A srácok az edzéseken is jól dolgoznak, érzik, látják, van eredménye a befektetett, fegyelmezett munkának. A Siófok jó, egységes, szervezett csapat, mernek futballozni és a támadójátékuk is veszélyes. Egyáltalán nem véletlen tehát a jó tavaszi szereplésük. Ettől függetlenül győzni szeretnénk vasárnap. Sajnos vannak sérültjeink, ezért a héten több fiatal is velünk edzett. Úgyhogy még képlékeny az utazó játékoskeret. A vasiakhoz kapcsolódó hír, hogy az MLSZ Fegyelmi Bizottsága a hétfői Haladás– Vasas bajnokin elhangzott szurkolói rigmusokért és pirotechnikai eszköz használatáért egymillió forintra büntette a Szombathelyi Haladást. A forduló további párosítása. Vasárnap, 17.00: ETO FC Győr–III. kerületi TVE, Nyíregyháza–Békéscsaba, Csákvár–Budaörs, Vasas– Szentlőrinc, Kecskemét–Tiszakécske, Szolnok–Dorog, Pécs–Szeged, Ajka–Budafok. Hétfő, 20.00: Diósgyőr–Budafok.