Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM II.–Dunaújvárosi ASE I. 9-5. Celldömölk, NB I-es férfi-asztaliteniszmérkőzés. Párosok: Kriston, Iván Cs.–Szabó A., Horváth T. 3:0, Baranyai, Iván B.–Kovács D., Oroszki 3:1 (2-0). Egyéni, 1. forduló: Kriston–Szabó A. 3:0, Baranyai–Horváth T. 3:0, Iván B.–Kovács D. 2:3, Nyírő–Oroszki 2:3 (4-2). 2. forduló: Kriston–Horváth T. 3:0, Baranyai–Kovács D. 0:3, Iván B.–Oroszki 1:3, Nyírő– Szabó A. 0:3 (5-5). 3. forduló: Kriston–Kovács D. 3:2, Baranyai–Oroszki 3:0, Iván B.– Szabó A. 3:0, Nyírő–Horváth T. 3:0 (9-5).

A Celldömölk II. számára a döntetlen is elég volt a bajnoki címhez. A párosoknál mindkét celldömölki duó nyert, a Kriston–Iván Csaba kettős simábban győzött. Az első egyéni körben már eldőlhetett volna a mérkőzés a hazai csapat javára. Ám Iván Bertold a dunaújvárosiak legjobbjától, Kovácstól nagy csatában, négy meccslabdáról kikapott. Az első forduló után így is 4-2-re vezettek a celldömölkiek. A második fordulóban három vasi vereség is becsúszott, Baranyai, Iván Bertold és Nyírő is kikapott, egyedül Kriston tudott nyerni, a vendégek pedig kiegyenlítettek (5-5).

Az utolsó fordulóban aztán Baranyai és Kriston is nyert, 7-5-re vezettek a kemenesaljaiak, innen pedig nem volt visszaút, a Celldömölk 9-5-re győzött. A CVSE II. tehát bajnoki címet szerzett az NB I.-ben, de a szabályok szerint – mivel már szerepel egy celldömölki csapat az Extraligában – így nem válthat osztályt.

Győzött: Kriston 3, Baranyai 2, Nyírő 1, Iván B. 1, Kriston–Iván Cs., Baranyai– Iván B., illetve Kovács D. 2, Oroszki 2, Szabó A. 1. A bajnokcsapat névsora: Kriston Dániel, Nyírő József, Iván Csaba, Iván Bertold, Baranyai Domonkos, Ölbei Péter, Teket Péter, Gőgös Martin.