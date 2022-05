Mosonmagyaróvári KC U22 – Sárvárfürdő Kinizsi SE 39-20 (17-12). Mosonmagyaróvár, 100 néző, NB II.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Marosi Z., Pap E. M.

Sárvár: Jurik – Vajda 3, Jenőfi 4, Horváth I. 3, Gerencsér, Cser 3, Szemes 2. Csere: Varga – Győrffy 2, Bognár 3, Horváth D., Dávid V., Oláh. Edző: Pupp Adél.

Az mérkőzést az NB I.-es keret néhány játékosával is megerősített hazaiak kezdték jobban. Az ezer sebből vérző Sárvár az első félidő derekáig partiban volt a gyors és erőteljes mosoniakkal szemben, ám ekkor újabb sérülés szólt közbe. Ezt követően soha nem próbált szerkezetben játszott a vasi gárda, aminek a vége súlyos vereség lett. A Kinizsi így a bajnokság ötödik helyén végzett.

Büki TK – Celldömölki VSE 45-30 (22-13). Bük, 100 néző, NB II.-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Koltai D., Poller Z.

Bük: Büki – Kelemen 3, Szabó Dóra 1, Tóth V. 5, Tar-Pukler Glória 14, Tamási 5, Gősi Luca 6. Csere: Szücs I. – Szabó Noémi 4, Menyhárt 1, Marton D. 2, Megyeri 4. Edző: Baranyai Enikő.

Celldömölk: Tömő – Szuhogyi 6, Győrvári, Málovics 3, Szecsődi 6, Horváth H. 5, Doncsecz D. 5. Csere: Szomorkovits 3, Geiger, Balogh V., Freiberger I. 1, Nyári L. 2, Marton H. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

A hetek óta jó formában játszó CVSE a Bük otthonában is meglepetésre készült. A hazaiak azonban a kezdéstől tudatosították a vendégekben, hogy ők is remek szériában vannak. Ahogy haladt az idő előre, úgy vált biztossá, hogy a két pontot bezsebeli a BTK. Baranyai Enikő lányai újabb fölényes győzelmet arattak, ezzel a második, míg a celldömölkiek a nyolcadik pozícióban fejezték be a szezont. Baranyai Enikő: – Fontos volt számunkra ez a találkozó, mindig kemény meccseket játszunk a Celldömölk ellen. Ezen a napon egy percig sem volt kérdés, ki fog győzni. Szépen szerettük volna zárni a szezont, ami sikerült is. A győzelemből pedig mindenki kivette a részét, ami külön öröm volt számomra! Gratulálok a csapatnak az ezüstéremhez! Salamonné Csótár Adrienn: – A helyzeteink megvoltak, de ma nehezen találtunk be az ellenfél kapujába. Gratulálok a Büknek a második helyezésért!

VKLSE Győr – Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U22 48-31 (25-16). Ikrény, 50 néző, NB II.-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Antal Á., Antalné Renner I.

SZKKA U22: Pados, Albert (kapusok), Rákos 3, Káli 3, Juhász 5, Németh J. 2, Vincze L., Gombás 4, Rieger 1, Szlámer 3, Lékai 8, Kasper, Krilov 2. Edző: Tánczos Balázs.

A találkozó elején még felváltva estek a gólok, a 10. percben sikerült először ellépnie három találattal a házigazdának. Németh Júlia gólját követően öt percen keresztül nem találtak be a szombathelyi fiatalok, miközben a győriek hétgólos előnyt alakítottak ki (14-7). Egyre erőtlenebbé vált a vendégalakulat támadásban és védekezésben is, így a 25. percben már tízgólos differencia mutatkozott a csapatok között. Szünet után sem változott a játék képe, a házigazda a 40–44. perc között 6-1-es szériát repesztett, bár a lényegi kérdés már jóval korábban eldőlt. A VKLSE Győr megérdemelt, fölényes győzelmet aratott az SZKKA fiataljai ellen, akik így a sereghajtó, 12. helyen végeztek.

Szombathelyi Egyetemi SE – Tarján SE 35-30 (16-16). Szentgotthárd, 90 néző, NB II.-es férfi kézilabda-mérkőzés, v.: Hajdu T., Halász A.

SZoESE: Szoták – Hertelendy 10, Császár, Horváth Konrád 3, Lang 11, Vincze L., Iváncsik 7. Csere: Merkli, Heizer (kapusok), Abdelrahman, Szabó B., Sótonyi, Horváth Kristóf, Salamon 4. Edző: Ernst Attila.

Közvetlen riválisát fogadta a szombathelyi egyetemi alakulat, csak nem a megszokott hazai pályáján, hanem a szentgotthárdi Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnokában. A fordulót megelőzően a vasiak a tabella hatodik helyén vitézkedtek, előttük az ötödik helyen pedig a Tarján állomásozott, amelyet ugyan már nem tudott megelőzni Ernst Attila alakulata, de vereség esetén a Balatonfüred még veszélyt jelentett a szombathelyiek hatodik pozíciójára. A fürediek legyőzték a Kisbért, ezzel átmenetileg felugrottak a hatodik helyre. A SZoESE azonban nagyon ragaszkodott középmezőnybeli helyéhez, így mindenképpen győzelemmel szeretett volna búcsúzni a szezontól. Ennek ellenére a Tarján kezdett jobban Szentgotthárdon, az első bő 10 percben még a vendégek jártak előrébb egy-egy góllal. A 14. percben jutott először vezetéshez a Szombathely Lang góljával (6-5), viszont hamar visszavette a stafétát a Tarján. A félidő utolsó 10 percében Ernst Attila tanítványai irányították a játékot, ami végül döntetlennel zárult (16-16). Szünet után már jobban muzsikált a SZoESE védekezése, ami sokáig nem igazán találta a tarjáni alacsony szerkezetű fürge játéknak az ellenszerét. A hazaiak a végjátékot jobban bírták, míg a vendégek kissé elfáradtak, így a SZoESE megérdemelten nyert, és így a hatodik helyen fejezte be a pontvadászatot.