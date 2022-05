A csákányi tekések a 2021/22- es bajnokságot nem korábbi megszokott, „hazai” pályájukon, Szentgotthárdon, hanem Zalaegerszegen rendezték. Ősszel 13 ponttal a 11. helyen végeztek, míg tavasszal még 14 pontot szereztek és egy helyet léptek előre, így bronzérmet elérve az NB I.-ben. Sütő Zsolt játékos-edző csapata tehát a számára idegen pályán is jól teljesített a bajnokságban. – Tavaszra megszoktuk a „hazai” pályánkat, ez látszódott a dobott fákon is és több győzelmet is arattunk Zalaegerszegen mint előtte az őszi szezonban – mondta Musits József, a Csákánydoroszló elnöke.

– Szerencsére csak apróbb sérülések zavarták a tavaszunkat, a betegségek, komolyabb bajok elkerültek bennünket. Ami konkrétan a meccseket illeti, szép győzelmet arattunk Dorogon a Nyergesújfalu ellen, viszont kikaptunk Oroszlányban. Összességében – ha az egész évet és az új pályát nézem – elégedettek lehetünk a bronzéremmel. Viszont ha lenne saját pályánk, az edzéslátogatottságunk is jobb lenne, ezáltal az eredményeink is tovább javulnának és mindez helyezésben is visszatükröződne. Minden tekintetben előbbre tartanánk. Egyénileg egész éves teljesítménye alapján Vilics Gábort tudom kiemelni, aki húzóember volt, de a többi játékosra sem lehet panaszom.

Nagy dicséret illeti a második helyen végzett ifjúsági csapatunkat, Velekei Martin és Márton Gergő egyaránt remek teljesítményt nyújtott. Helyenként jobb fákat értek el, mint a felnőttek. Játékuknak köszönhetően már ott kopogtatnak a felnőtt csapat kapuján, könnyen lehet, hogy ősszel lehetőséget is kapnak. Ami a folytatást illeti, augusztusban kezdjük a felkészülést a következő bajnoki szezonra, jó lenne igazolni játékost, hiszen voltak olyan meccseink, amelyeken csere nélkül, hatan játszottak. De erről még korai beszélni és egyébként sem könnyű felnőtt szinten új játékost szerződtetni.