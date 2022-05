Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában 1-0-ra vezet a HVSE. Az első, szombathelyi meccset ugyanis 3-1-re megnyerte a zöld-fehér alakulat. Mégpedig roppant meggyőző játékkal, a találkozó nagy részét irányítása alatt tartotta, sok helyzetet dolgozott ki, nyomás alatt tartotta ellenfelét – csak a hajrában szorult be, amikor vészkapus játékra váltott a Berettyó.

Akkor viszont szükség volt Alasztics Marcell bravúrjaira a kapuban. A Haladás 27 éves válogatott hálóőre – aki negyedik éve erősíti a gárdát – azonban állta a sarat, ismét remekül védett. – Teljesen megérdemelten nyertük meg a döntő első összecsapását – értékelt Alasztics Marcell. – Amikor négy a négyben játszottunk, akkor fölényben voltunk. Nálunk volt többet a labda, többet támadtunk, több helyzetet dolgoztunk ki – talán több gólt is lőhettünk volna.

A Berettyó viszont nagyon jól alkalmazza a vészkapus játékot – és gyakran használja. Néha csak azért, hogy megtartsa, megnyugtassa a labdát. De mint a hajrában láttuk, támadni is remekül tud létszámfölényben. Készültünk erre, de nyilván nem egyszerű megélni, amikor nincs nálad a labda. – Nem volt sok időnk felkészülni a második meccsre, de a rendelkezésünkre álló rövid időt hasznosan töltöttük el – tért át a soros feladatra a klasszis kapus. – Külön kielemeztük ellenfelünk létszámfölényes játékét. Mert biztos vagyok abban, hogy a Beret - tyó ismét alkalmazni fogja ezt a taktikai elemet. De hazai pályán amúgy is egy harcosabb, támadóbb szellemben futballozó ellenfélre számítok. Teljes a keretünk, szeretnénk ismét nyerni, amire képesnek is érzem a csapatot!