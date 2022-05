Ősszel tíz, tavasszal kilenc fordulót bonyolítottak le a férfi teke Szuperligában. A Szentgotthárdi VSE az őszi szezont az ötödik helyen, a bajnokságot végül a hatodik pozícióban zárta. A sárga-kékek ősszel hat győzelem mellett négy vereséget szenvedtek, 12 pontot gyűjtöttek, míg a tavasz már kevésbé sikerült fényesen. Mindössze két győzelem mellett hatszor is kikaptak a szentgotthárdiak, így csak négy pontot tettek hozzá az eredményeikhez.

– Sajnos a csapaton ősszel végigsöpört a Covid, és mivel kicsit korán kezdtünk el edzeni, a Nagymizdó ellen hazai pályán váratlan és meglepő vereséget szenvedtünk – mondta Tróbert József, a tekecsapat edzője, a Szentgotthárdi VSE elnöke. – A mizdóiak elleni vereséggel gyakorlatilag eldőlt, hogy elúszott a korábban remélt bronzérem, nagyjából az ötödik-hatodik helyért küzdhetünk csak. Ez pedig már kevésbé volt motiváció a csapat számára. Ráadásul tavasszal is létszámgondokkal küzdöttünk, sérülések és betegségek miatt rendre hiányoztak játékosaink. A tavaszi szezon végére aztán ismét rátaláltunk a helyes útra, de őszintén szólva tavasszal egyetlen olyan meccset sem tudok kiemelni, amelyiken kimondottan jó fát dobtunk volna. A hatodik hellyel természetesen nem lehetünk elégedettek, de el kell ismerni, ebben a bajnokságban most ennyi volt, ez volt a realitás. A csapat ennél többre képes, de – ahogy említettem is – különböző okok miatt ez nem jött ki. Ami az egész évet illeti, egyénileg Takács teljesítményét tudom kiemelni, aki folyamatosan jól játszott, a többiek hullámzóan dobtak.

A vasiak ősszel kiléptek a nemzetközi színtérre is, az NBC Kupában egy német csapat ellen meccseltek. A szentgotthárdiak – bár búcsúztak a párharc során – sokat tanultak a két találkozóból. Idén is van esélyük kilépni a kupaporondra. – A Magyar Kupában a bombaerős, második helyen végzett Szegeddel vívunk oda-visszavágós párharcot, és hát a papíforma nem mellettünk szól – folytatta Tróbert.

– Viszont, ha ki is kapunk, a vigaszágon még bejuthatuk az elődöntőbe. Eddig egy új játékost igazoltunk, az U18- as világbajnok Oswald Dániel Zalaegerszegről érkezett, korából adódóan nemcsak a felnőtt, hanem az ifjúsági együttesünkben is játszhat. Rajta kívül is tervezünk még új igazolásokat, viszont távozónk nem lesz. A felkészülést július közepén kezdjük – természetesen a következő bajnokságban szeretnénk előbbre lépni a tabellán.