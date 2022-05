A női labdarúgó NB I. legutóbbi, 18. fordulójában a negyedik Haladás-Viktória a mögötte egy hellyel és három ponttal álló Diósgyőrt fogadta. A meccs tétje nagy volt: amennyiben a vasiak nyernek, szinte biztos, hogy három fordulóval a bajnokság vége előtt a negyediknél rosszabb helyen nem végezhetnek, így pedig az alapszakasz végén bronzmecset vívhatnak.

Dolgukat nehezítette, hogy egy hét alatt a DVTK elleni volt a harmadik meccsük, miközben buszoztak ezer kilométert is. Az azt megelőző fordulóban Üllőn, az Astra (2-2) ellen játszottak, hét közben pedig a Magyar Kupa döntőjében az Új Hidegkuti Nándor Stadionban az ETO (0-1) ellen meccseltek. A DVTK ellen a fáradtság érződött is a szombathelyi lányokon, akik azonban szívvellélekkel küzdve a 84. percben Kiss-Lantos Hanna góljával 1-0-ra nyertek. A 17 éves támadó csereként, a 76. percben lépett pályára. Pár perc múlva győztes gólt szerzett.

– A kupadöntőn elszenvedett vereség szerintem már nem volt bent a fejekben, Székely Tibor vezetőedző ugyanis a finálé másnapján azt kérte, engedjük el azt a mérkőzést és koncentráljunk a soron következő, tehát a DVTK elleni találkozóra – mondta Kiss-Lantos Hanna.

– Így is történt, a meccsen pedig tudatosan átengedtük a területet a diósgyőrieknek, és bíztunk az adódó lehetőségeinkben. Türelmesen futballoztak a lányok, és vezettünk is néhány tudatosan felépített akciót. Aztán a hajrában magához hívott Székely Tibor, s azt mondta: érzi, én leszek az a játékos, aki ma gólt szerez. Nos, igaza lett.

- A gólom? Ha jól emlékszem, Nagy Vanessza ugrott fel fejelni, a diósgyőriek belső védője rossz helyre passzolt, megszereztem a labdát, majd elfutottam a bal oldalon, és sikerült betalálnom. Természetesen nagyon-nagyon boldog voltam. A mérkőzés után rengetegen gratuláltak, én pedig annak külön örültem, hogy sérülésem után viszszatérve tudtam győztes gólt szerezni. A legutóbbi hazai meccsen a Puskás Akadémia ellen is ugyanígy megvoltak a hajrában a helyzeteim, azok kimaradtak, most higgadtabban fejeztem be a támadást. Nem gondolnám, hogy a gólom miatt most mindjárt kezdő leszek, egy előre biztosan csereként számít rám a mester. Hogy mi a csapat sikerének titka? Elsősorban talán az, hogy nemcsak a pályán, hanem azon kívül is remek közösséget alkotunk.