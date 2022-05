A napokban tartotta meg a Magyar Birkózók Szövetsége éves közgyűlését a Sportok Házában. Az eseményen a Haladás VSE birkózószakosztályának vezetője, Veréb István több évtizedes elhivatott, eredményes munkájának megbecsüléseként és elismeréseként életműdíjat vehetett át. – Jólesett, hogy elismerték a munkámat – fogalmazott Veréb István szakvezető, aki 1966-ban kezdett behatóbban foglalkozni a birkózással, minden korosztályban országos bajnoki aranyérmet szerzett, olimpiai kerettag is volt. Fia kedvéért adta fejét az edzősködésre 1991-ben. Azt maga sem tudja, hogyan ragadt bent ebben a sportágban, vagy a sportág ragadt esetleg rajta, mindenesetre azóta számos fiatalt indított el a világot jelentő szőnyegen, és legtöbbjükből bajnokot faragott.

Veréb mester a mögötte hagyott évtizedek alatt 320 bajnokot adott a magyar birkózósportnak. – Ez a szám nemzetközi szinten is jelentősnek mondható – tette hozzá a szakvezető. – A közgyűlést megelőzően már korábban elhangzott, ezen a számon túl az is megsüvegelendő, hogy ezt szinte egyedül csináltam. Van olyan klub, ahol 12 edző munkálkodik. Régebben még annyi pénz sem volt, mint most, saját magunk finanszíroztuk az utakat, a szerelést, mindent. Viszont nagyobb volt az összefogás és az összetartás – jegyezte meg Veréb István, aki hétvégén újabb bajnoki címet ünnepelhetett, ugyanis a Tatán megrendezett junior szabadfogású országos bajnokságon Nemes Bálint 74 kilogrammban az első helyet szerezte meg. A birkózó az első három fordulóban technikai tussal múlta felül ellenfeleit, azaz 10-0-ra diadalmaskodott, a döntő mérkőzést viszont dorogi versenytársa feladta.

Nemes Bálint ezzel az eredménnyel kijutott a junior-Európa-bajnokságra, amelyet június 27. és július 2. között rendeznek Rómában. – Az első ötbe várom, de peches gyerek, mert eddig valahogy mindig kifogta már a torna elején – még nemzetközi versenyen is – a legjobbat, bízunk benne, hogy ezúttal kedvezőbben alakul Bálint sorsolása – mondta a tréner. A 92 kilogrammosok mezőnyében Hegedüs Levente technikai tussal nyert az első fordulóban, a másodikban kikapott a vasasos Arsunkaev Musától, majd a harmadik fordulóban pontozásos vereséget szenvedett Kisberdó Bálinttól (Kertváros), így az ötödik helyen zárt.