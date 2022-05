Negyedszer is összemérte erejét pénteken este az Egis Körmend és az Oroszlány együttese. Legutóbb kedden nagyon meggyőző játékkal fölényes győzelmet aratva fordította meg a párharc állását 2-1-re a Rába-parti piros-fekete alakulat. Az újabb összecsapás több kérdést is hordozott magában. Az első és legfontosabb, hogy le tudja-e zárni a párharcot a Körmend? Illetve, vajon mire lesz képes a hazai gárda kulcsemberük, Mesicek nélkül, akit Henryvel együtt kiállítottak kedden, ezért mindketten egymeccses eltiltásukat töltötték.

Savic és Stokes pontjaival egy 7-0-ás rohammal kezdett a vasi alakulat és adta tudtára az Oroszlánynak, hogy le kívánja zárni a csatát, nincs szüksége ötödik meccsre. Carev dupláját nem kísérték újabb hazai pontok, viszont a túloldalon rendre elnyelte a gyűrű a labdát, így a negyedik percben már 10-et számoltak a vendégek a hazaiakra (2-12). Ihring vezérletével kezdett zárkózni az OSE (6-12), azonban Ferencz büntetőivel és White triplájával ismét kétszámjegyűre rúgott a különbség (6-18), ami állandósulni látszott, Ihring viszont az utolsó percben behozta 10 alá csapatát (15-24).

A második etapelső öt percében rengeteg rontott dobás tarkította a játékot, a házigazdának azonban sikerült büntetőkkel faragni hátrányát, így a 15. percben 25-30 állt az eredményjelzőn. Martinez törte meg a háromperces körmendi kosárcsendet, Krivacsevics zsákolásával pedig kezdett helyreállni a világ rendje (25-34). A dobások hatékonysága mit sem változott, a hazaiak teljesítménye stagnált, míg a Körmendé visszaesett. A 20. percben Dorogi büntetőivel zárult az első félidő – 31-39.

Az első negyedhez hasonlóan a harmadikat is erőteljesen kezdte a vasi gárda, amely 6-0-ás szériával 14 ponttal húzott el (31-45). Majd beindult a körmendi triplagyár – Savic, Durázi és White hármasa után Krasovec időt kért (36-54). Hiába minden edzői intelem, Ferencz is betalált kintről, majd egy középtávolit is elsüllyesztett, így már 23 ponttal ment az Egis Körmend (36-59). Átszakadt az a bizonyos gát a vasiakban, eldőlni látszott a találkozó. Tetemes körmendi előnnyel zárult a harmadik negyed (45-63). A nagy hajrába kezdő OSE Ihring és Tóth pontjaival 12 pontra zárkózott a végjáték elején, időt kellett kérnie Konsztantinidesznek. Gordon két egymást követő zsákolással visszaállította a 16 pontos különbséget és magabiztosan hozta a meccset az MTE, amely 3-1-re nyerve a párharcot elődöntőbe jutott.



Jegyzőkönyv

MVM-OSE Lions–Egis Körmend 72-86 (15-24, 16-15, 14-24, 27-23)

Oroszlány, 1400 néző, NB I.-es kosárlabda, negyeddöntő, negyedik mérkőzés, vezette: Praksch P. Á., dr. Mészáros B., Tőzsér D. K.

Oroszlány: Ihring 15, Parrish 4/3, Calhoun 22/9, Carev 10, Molnár Márton 10. Csere: Dorogi 4, Ruják 3, Tóth B. 4. Edző: Sebastjan Krasovec.

Körmend: Stokes 5/3, White 11/9, Martinez 2, Savic 23/15, Gordon 10. Csere: Ferencz 17/9, Takács 2, Durázi 6/3, Kenéz –, Krivacsevics 7, Doktor 3/3, Kiss –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 2-7. 5. perc: 2-12. 8. perc: 13-22. 13. perc: 19-30. 18. perc: 29-35. 22. perc: 32-45. 25. perc: 36-54. 28. perc: 39-63. 32. perc: 51-65. 35. perc: 60-76. 38. perc: 64-85.