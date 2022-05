Kilenc egyesület 26 versenyzője állt dobogóra az 52. súlyemelő Göcsej Kupán, amelyen a Haladás VSE színeiben nyolc versenyző vett részt. A lányok kategóriájában serdülő 71 kilogrammban Darabos Jázmin 53 kg-ot szakítva, 60-at lökve az első helyen végzett. Az ifjúsági 71 kilogrammosok között Molnár Kinga (49-74) 123 kilogramm összteljesítményével szintén első lett, illetve abszolútban a második helyen zárt. Az ifjúsági +81 kilogrammosok között Takács Szelina 54 kg-ot szakítva új egyéni csúcsot állított be, lökésben pedig 72 kg-ot ért el. A fiúk között Pávolics István ifjúsági 89 kilogrammban 84 kg-ot szakított és 110 kg-ot lökött, ezzel a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Hegedüs Milán ifjúsági +102 kilogrammban szintén az első helyen zárt 95 kg-ot szakítva és 125 kg-ot lökve. A juniorok 102 kilogrammos mezőnyében Papp Géza 120 kg-ot szakított, 150-et lökött, ezzel ő is aranyérmet szerzett, abszolútban pedig második lett. Nem mellékesen mind szakításban, mind lökésben új egyéni csúcsot ért el a fiatal tehetség.

A felnőttek mezőnyében 81 kilogrammban 85 kg-ot szakított és 120-at lökött Pusztai Szabolcs, akinek a nyakába szintén a legfényesebb medál került, míg ugyanebben a korosztályban 89 kilogrammban Pólya Márton 100 kg-ot szakítva és 120-at lökve az ezüstös pozícióban zárta a tornát. – Klubunk szakosztályának szempontjából fontos volt ez a kupaverseny – tájékoztatott Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelő-szakosztályának vezetője. – Az elért eredmények közül mindenképpen ki kell emelnem a junior korúak kategóriájában Papp Géza teljesítményét, aki szakításban és összetettben is egyéni csúcsot emelt, nagyon nagy súlyokkal mérette meg magát. Pólya Marci is szépen dolgozott a felnőttek között. Örülök neki, hogy férfi versenyzőink is töretlen fejlődést mutatnak, és ezúttal is megcsillogtatták tudásukat. Boros Viktória és Gyürüs Barbara ezúttal nem vett részt a tornán, velük gőzerővel készülünk a június eleji Európa-bajnokságra – mondta a szakosztályvezető. Május 28-án a Haladás VSE rendezi a tini ob-t, amelyen az egyesület legkisebb tehetségei indulnak majd.