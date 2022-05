A Falco megnyerte az alapszakaszt, megnyerte a középszakaszt, a Bajnokok Ligájában eljutott a második csoportkörbe, a legjobb 16 közé – egyedül a Magyar Kupa-szereplés vet árnyékot az eddigi teljesítményre, ugyanis rögtön az első meccsen, a negyeddöntőben kiesett. A honi kosárlabda-társadalom szerint idén is a címvédő szombathelyi gárda az egyik legfőbb esélyese a bajnoki aranyéremnek.

– Természetesen elégedett vagyok a csapat eddigi teljesítményével – összegezett Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely NB I.-es kosárlabdacsapatának edzője. – Jól sikerült a bajnokság alapszakasza, jöttek az eredmények a középszakaszban is – a Bajnokok Ligája-szereplésünkre pedig kifejezetten büszke vagyok! A Magyar Kupa-fiaskó viszont kellemetlen epizód volt – játszottunk egy rossz meccset, egy rossz pillanatban. Ugyanakkor tanultunk az esetből, ráadásul sikerült a kupafiaskót plusz motivációs erővé alakítani: bizonyítani akartuk, hogy csak egy kisiklás volt a Szeged elleni vereség, ezért a folytatásban még keményebben dolgoztunk. Aminek meg is lett az eredménye. A mezőnyben messze a mi lábunkban van a legtöbb meccs, ami nem probléma. A szezon elején amúgy is arra készültünk, hogy minél tovább meneteljünk mind a nemzetközi, mind a hazai porondon – így lett kialakítva a keret. Sőt, az a tapasztalat, amit a Bajnokok Ligájában szereztünk, kifejezetten a hasznunkra van. Bírjuk a fizikális mérkőzéseket, bírjuk a heti kétmeccses tempót – ami jól jön majd a rájátszásban.

– Az elmúlt hetekben sok játékosunkat nélkülöztük sérülés miatt – folytatta Milos Konakov. – De szerencsére jól dolgozott az erőnléti, orvosi stáb, a másodedző. Ennek köszönhetően Benke Szilárd, Boris Barac és Marvin Clark már visszatérhetett a pályára – kezdünk kiegyenesedni. Már csak Váradi Benedek és Kovács Benedek maródi – őket is nagyon várjuk vissza. A csapatunk erejét jelzi, hogy hiába léptünk hétről hétre felforgatott kerettel pályára, komolyabb hullámvölgy nélkül lehoztuk a középszakaszt. A sérültek helyére előrelépő fiatalok pedig éltek a lehetőséggel, bizonyították, hogy lehet rájuk számítani – ami roppant biztató a jövőre nézve.

Tegyük hozzá: több csapatnál is hasonló problémákkal küszködtek. – Mindenki a Falcót tartja a bajnoki cím legfőbb várományosának, ezt mi nem teherként éljük meg. Csak bizonyítani akarunk, el akarjuk érni a szezon elején kitűzött célunkat. A magunk módján: meccsről meccsre tervezünk – még gondolatban sem tekintünk előre. De nem tagadom, bizakodva várom a rájátszást, jó erőben, jó formában vagyunk! – tette hozzá az edző.