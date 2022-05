Az egyik fél három megnyert meccséig tartó párharc 1-1-es állásról folytatódik. Szombathelyen simán győzött a Falco (105-86), szombaton viszont visszavágott, egyenlített a Szeged (80-74). Legutóbb végig szoros mérkőzést vívtak a felek, a közvetlen hajrában dőlt el az összecsapás sorsa. A kellemetlen vereség mellett azonban örömre is volt okuk a Falco-szurkolóknak, ugyanis hosszabb kényszerszünet után visszatért a pályára Váradi Benedek. A csapatkapitány – aki kihagyta a felsőházi középszakasz hajráját – egészen biztató teljesítménnyel tért vissza, 24 percet töltött a pályán, 9/3 pontig jutott, és kiosztott öt gólpasszt.

– Örülök, hogy végre ismét játszhattam, nehéz volt kívülről nézni a meccseket – mondta a Falco KC válogatott irányítója, Váradi Benedek. – Fizikálisan teljesen rendben vagyok, hiszen erőnléti edzést nem hagytam ki. A meccsritmusból viszont kicsit kiestem, kell még néhány nap, hogy teljesen utolérjem magam, hogy igazán jó formába lendüljek.

– Tudtuk, hogy a Szeged jó csapat, kemény ellenfél, ezt meccsről meccsre bizonyítja is – tért át a soros feladatra Váradi Benedek. – Az első mérkőzésünk jól sikerült, az idegenbeli összecsapáson azonban több hibát is vétettünk. Sajnos nem dobtunk a legjobban, több tiszta helyzet is kimaradt, Míg a Szeged extra dobásokat értékesített. De alapvetően is akadozott a támadójátékunk. Védekezésben pedig ismét sok támadólepattanót engedtünk az ellenfelünknek. A Szedeák pedig élt a lehetőséggel, büntette a hibáinkat, és nyert – teljesen megérdemelten.

– A két csapat kétszer ös - szecsapott egymással az alapszakaszban, egyszer a kupában, és most jön a harmadik negyeddöntős párharc, vagyis jól ismerjük egymást. Mégis azt mondom, hogy tudunk újat mutatni ellenfelünknek, főleg tudunk jobban játszani a legutóbbi mérkőzésen mutatottnál. Tudjuk, hogy miben kell javulnunk, tudjuk, hogy mit kell játszanunk. Szeretnénk nyerni a párharcban, de mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk. Kedden este ismét bizonyíthatjuk, hogy jobb csapat vagyunk – zárta szavait Váradi Benedek.