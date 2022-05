Ha akarjuk, félig tele az a bizonyos pohár, ha akarjuk, félig üres. A Haladás pazar őszt produkált, hat fordulón keresztül vezette a bajnoki tabellát, a szurkolók egy része már feljutást vizionált. A tavaszt is remekül, 2-0-s győri győzelemmel kezdte a csapat, aztán – legalábbis hazai pályán – valami nagyon-nagyon elromlott. A zöld-fehérek a Haladás Sportkomplexumban zsinórban hatszor kikaptak, ráadásul az alsóházban, jobbára a kiesés elől menekülő csapatok ellen. Így hiába volt jó tavasszal az idegenbeli mérlegük, a feljutás esélye elszállt. Az utolsó hat fordulóra aztán visszatért az őszi, helyes „ösvényre” Németh Szabolcs csapata, három győzelem és két döntetlen mellett egyszer kapott ki és végül megtartotta hatodik pozícióját. – A bajnokság előtt három célt tűzött ki a vezetés – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Az első nyolc hely valamelyikét, a klubhoz kötődő játékosok igazolását, és hogy az utánpótlásból minél több fiatalt építsünk a csapatba. Nos, a hatodik helyen végeztünk és több, korábbi Haliban szereplő futballista érkezett.

Emellett több fiatal játékos is rendszeresen szerepelt az együttesben – vagy volt a meccseken kerettag –, és fokozatosan beépítettük őket a csapatba. Hogy ennyire bátran nyúltunk a saját nevelésű fiataljainkhoz, kiemelkedő az NB II.-es mezőnyben, nem véletlen, hogy a médiában is pozitív véleményeket kaptunk. A különböző korosztályos válogatottakba is rendszeresen adtunk játékosokat, emellett Mocsi Attila személyében egy immáron NB I.-es játékost is kineveltünk. Ami a szereplésünket illeti, azt mondhatom: a realitásnak megfelelően teljesítettünk. Sajnos a stabil őszt hullámzó tavasz követte, hazai pályán nem az elvárásoknak megfelelően játszottunk.

De a nehézségek ellenére végül sikerült kilábalnunk a gödörből és az ősszel látott egységes csapatmunkának köszönhetően a tavasz végére kiegyenesedtünk, visszatértünk arra az útra, amelyen ősszel haladtunk. Ha ki kellene emelnem meccseket, akkor tavasszal a legjobban az idegenbeli, szegedi (1-1) és a Diósgyőr (1-0) elleni hazai bajnokink sikerült. Összességében elmondható, hogy a csapat védekezése kimagasló volt, ezt a jövőben is tartani szeretnénk, viszont a támadójátékot muszáj hatékonyabbá tennünk. És nem utolsósorban ezúton is köszönjük a menedzsmentnek, hogy igyekezett jó körülményeket biztosítani a munkánkhoz.

– Ami az átigazolásokat illeti, lesznek érkezők és távozók is, megvannak már a kiszemelt játékosok – jelezte a Haladás trénere. – És vannak olyanok, akiknek lejár a szerződésük, közülük többekkel megállapodott a vezetés – amint hivatalos bejelentenivalónk lesz, rögtön közöljük a szurkolókkal. Németh Szabolcs az első nyári edzést június 20-án tartja, előtte orvosi vizsgálatok várnak a játékosokra.

A Szombathelyi Haladás gólszerzői: Tóth Milán (11 gól), Csilus Tamás, Horváth Rajmund (4), Kiss Bence, Lencse László, Monori Norbert (3), Doktorics Áron, Németh Milán, Tóth-Gábor Kristóf (2), Devecseri Szilárd, Szekér Ádám (1).