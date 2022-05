A tanácsai értő fülekre találtak. Ugyanis visszatérve az időkérésről megszerezte a vezetést a Haladás: Henrique passzolta be a szögletet jobbról, a rövidre érkezett Hajmási, és kapásból visszarúgta a hosszú alsóba a labdát (1-0). A vezetés megszerzése után is támadásban, lendületben maradt a Haladás. A félidő hajrájában felvállalta a nyíltabb játékot a Berettyó, de jóval több helyzet alakult ki a vendégek kapuja előtt. Igaz, egyszer a felső léc segítette ki a hazaiakat. Több találat már nem esett az első félidőben - a játék képe alapján gólokkal kellett volna vezetnie a Haladásnak.

Óriási lendülettel nyitották a felek a második félidőt. Próbált támadni a Berettyó is, lüktetett a meccs. Luiggi lökete a kapufáról vágódott vissza a mezőnybe. Aztán Dróth villant: lefordult a védőjéről, és ágyúzott a kapuba (2-0). Vas a szögletből átívelt labdát kapásból bombázta a felső lécre. Érezhetően el akarta dönteni a meccset a HVSE. A 27. percben Dróth készített le parádésan a labdát az jobbról érkező, zárkózó Vasnak, aki okosan lőtte ki rövid alsó sarkot (3-0). Ismét a vészkapus játékban látta a megoldást a Berettyó. Luiggi közben másodszor is a kapufát trafálta telibe. Erőltette a vészkapus játékot a vendég, de jól védekezett a szombathelyi gárda. A létszámfölényes nyomás azonban góllá érett, szép akció végén szépített közelről a Berettyó - bő másfél perccel a vége előtt (3-1). Ekkor már akadt munkája Alaszticsnak is. De végül a mérkőzés nagy részét kézben tartó, rengeteg helyzetet kialakító Haladás megnyerte a meccset - teljesen megérdemelten.

Az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában 1-0-ra vezet a HVSE. A csapatok hétfőn (20.30) Berettyóújfaluban folytatják.