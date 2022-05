A hétvégén Kecskemét adott otthont a futsal Magyar Kupa négyes döntőjének. Szombaton rendezték az elődöntőket.

Haladás VSE–Veszprém futsal 3-2 (1-1). Kecskemét, 400 néző, futsal Magyar Kupa, elődöntő, vezette: Zimonyi, Futó (Kiss).

HVSE: Alasztics – Luiggi, Hajmási, Dróth, Vas. Csere: Gyimesi, Homlok (kapusok), Szalmás, Sipos, Dávid, Vatamaniuc-Bartha, Papp, Gerencsér, Henrique. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Pál, Rutai. Csere: Everton, Dorogi, Dos Santos, Molnár, Bencsik, Koncsol, Bognár. Edző: Fehér Zsolt.

Gólszerzők: Luiggi (13.), Vatamaniuc-Bartha (27.), Vas (37.), ill. Everton (16.), Pál (38.).

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének. A Veszprém védekezésre kényszerült, és várt a kontralehetőségre. A percek múlásával rendezte sorait a Veszprém, de támadásban maradt a Haladás, többet birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett: Luiggi szerzett labdát erőszakosan a félpályán, futtából, messziről rásuhintotta, a labda a kapus lábai között talált utat a hálóba (1-0). Keményedett a csata, parázs belépők tördelték a játékot. Váratlanul kiegyenlített a Veszprém: eladott hátul egy labdát a Haladás, ami góllal büntetett az ellenfél (1-1). Henrique majdnem válaszolt, de a lökete a felső lécen csattant. Nagy küzdelemnek vetett véget a szünet.

Fordulás után sem változott a játék képe: a Haladás nyomott, a Veszprém védekezett. Megérdemelten került ismét előnybe a HVSE: Dróth labdaszerzése után csorgott a labda Vatamaniuc-Bartha elé, aki felvarrta a léc alá (2-1). Lendületben maradt a Haladás, sorra dolgozta, és hagyta ki a helyzeteket. Egy kapufa jelezte, hogy van veszély az időközben vészkapus játékra váltó Veszprém futballjában is. Vas három perccel a vége előtt a saját hatosán labdát szerzett, majd okosan passzol a Veszprém üres kapujába (3-1). Válaszként Pál távoli bombája Alasztics kapujában kötött ki (3-2). A hajrában hiába rohamozott vészkapussal a Veszprém, megőrizte előnyét a Haladás – így bejutott a vasárnapi döntőbe! A jó 100 főt számláló szombathelyi szurkolótábor nagy örömére.

- Nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzést vívtunk, de valahol erre is számítottunk egy Veszprém ellen - értékelt a győztesen megvívott elődöntő után Dróth zoltán a HVSE és a válogatott csapatkapitánya. - Nem játszottunk igazán jól, több olyan hibát vétettünk, amit nem szoktunk, és akadtak hiányzóink is. De a csapatunk erejét mutatja, hogy mindezek ellenére is le tudtuk győzni a jó erőt képviselő Veszprémet. Elsősorban talán azért, mert csapatként játszottunk, nagyot küzdöttünk, és nagyon akartuk ezt a győzelmet. A lényeg az, hogy ott leszünk vasárnap a kupadöntőben! Megnézzük a másik elődöntőt is, de most elsősorban a regenerációé a főszerep - jöhet a jeges fürdő, a masszázs, a pihenés. Holnap pedig megpróbáljuk begyűjteni a kupagyőzelmet! Bizakodó vagyok, mert nagyon együtt van a csapat, nagyon motivált a társaság.