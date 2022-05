A szombathelyiek formája az őszit idézi, utolsó négy bajnokijukon veretlenek maradtak, két-két győzelem és döntetlen, valamint 2-0-s gólkülönbség a csapat mérlege. Azaz az utolsó négy meccsen gólt sem kapott a Németh Szabolcs irányította együttes, miközben legyőzte az előtte álló Siófokot, Diósgyőrt is – előbbit egy hete, idegenben. A vasárnapi ellenfél, a Kecskeméti TE ellen ős - szel idegenben Csilus Tamás góljával 1-0-ra nyert a Hali. Az előjelek tehát minden tekintetben kedvezőek – amire szükség is lesz, hiszen a Kecskemét a második helyen áll a tabellán, a bajnokság egyik meglepetéscsapata. Amen - nyiben Szabó István csapata nyer, gyakorlatilag a Vasas mögött feljutott az NB I.-be.

A bajnokiját hétfőn vívó harmadik Diósgyőr ugyanis ez esetben hiába nyerné meg mindkét meccset, miközben az alföldiek elveszítenék utolsó bajnokijukat, a KTE lenne a befutó. Ebben az esetben azonos pontszámmal, azonos győzelmi mutatóval állna a két gárda, viszont a Kecskemét gólkülönbsége jelenleg is 16-tal jobb – márpedig második kritiériumnak utóbbi rangsorolna. Persze a szombathelyiek bíznak benne, hogy Szombathelyen marad a három pont, a vasiak így a hatodik helynél nem végezhetnének hátrább, és szerencsés esetben az ötödik hely is elérhető lenne számukra. A Kecskemét keretében két korábbi Haladás-futballista, Tóth Dávid és Tóth Barna található. Leggólveszélyesebb játékosuk a húsz találatnál járó Lukács Dániel.

– A Diósgyőr és a Vasas után sorozatban már a harmadik olyan csapatot fogadjuk, amely a feljutásért küzd, a dobogón áll – mondta Németh Szabolcs, a Haladás vezetőedzője.

– A Kecskemétnek fontos a győzelem – de mi is nyerni szeretnénk és megtartani minimum a hatodik helyet. És természetesen jó lenne egy szép győzelemmel búcsúzni közönségünktől. Az utóbbi hetekben sikerült vis - szatérnünk az ősszel látott hozzáálláshoz, játékhoz – jó a hangulat az edzéseken. Ami a Kecskemétet illeti, az őszi meccsünkhöz képest alig változott a keretük, maradt a játékfelfogásuk is. Fizikálisan erős csapat, amelynek pontrúgásai életveszélyesek, a szélekről sok labdát próbálnak bejuttatni a tizenhatoson belülre. De ahogy említettem is, nyerni szeretnénk. Guzmics Richárd, Szekér Ádám, Tarján Patrik sérült. A stadion jegypénztárai 15.30-kor nyitnak.