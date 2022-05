BFC Siófok–Szombathelyi Haladás 0-1 (0-1). Siófok, 300 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nagy R.

Siófok: Hutvágner – Polényi (Medgyesi, 73.), Varjas, Varga B., Deutsch – Szakály A. (Farkas, 86.), Krausz (Horváth M., 62.) – Balogh B. (Elek, 62.), Eördögh, Kiss Balázs – Horváth P. Edző: Domján Attila.

Haladás: Verpecz – Kállai, Csató, Németh M., Bosnjak – Kiss Bence Holdampf, Tóth Máté (Csilus, 76.), Doktorics (Devecseri, 88.) – Tóth Milán (Monori, 70.), Horváth R. (Tóth-Gábor, 88.). Edző: Németh Szabolcs.

16. perc: Kállai remek labdával indította a védők mögé bemozgó Tóth Milánt, a csatár 14 méteres lövését bravúrral védte Hutvágner.

19. perc: Eördögh jobb oldali beadása teljesen üresen találta Kiss Balázst, a középpályás 11 méteres lapos lövését Verpecz bravúrral, lábbal védte.

20. perc: Horváth Rajmund balról, 18 méterről, a hosszú, bal sarokra tartó lövését nagy vetődéssel védte Hutvágner.

39. perc: Kiss Bence kiváló labdával ugratta ki Tóth Milánt, a csatár egy csellel átjátszotta védőjét, majd a kifutó Hutvágner mellett is elhúzta a labdát és 11 méterről a kapu közepébe lőtt (0-1).

68. perc: Kiss Balázs 15 méteres lövése alig kerülte el a bal felső sarkot.

Pörgős iramban kezdtek a csapatok, a szombathelyiek birtokolták többet a labdát. Főleg mezőnyben folyt a játék, a szombathelyiek mindkét oldalon igyekeztek megbontani a hazaiak védelmét – több-kevesebb sikerrel tették mindezt. Bő negyedórányi játékot követően egy szép kombináció után kis híján vezetést is szereztek a vendégek – de Hutvágner védett. Aztán pár perc múlva Verpecznek, majd újra Hutvágnernek kellett védenie. A Haladás futballozott fölényben, a zöld-fehérek szépen felépítették akcióikat. Egy szép Kiss Bence–Tóth Milán-összjátékot követően – megérdemelten – megszerezte a vezetést a Haladás. Szünet után kissé visszaesett az iram és a színvonal – persze a vasiaknak nem volt sürgős, mégiscsak ők vezettek 1-0-ra. A siófokiak pedig meglehetősen tanácstalanul passzolgattak. A szombathelyiek okosan járatták a labdát, de nem ültek rá az eredményre, ha tehették, bátran megindultak. Az idő múlásával egyre többet kockáztattak a Balaton-partiak, jöttek is a beívelések, szabadrúgások, de ezek nem jelentettek gondot a vasiak számára. A vendégek fegyelmezett játékkal, taktikusan őrizték az eredményt – és végül meg is szerezték a három pontot. A Haladás a mérkőzés döntő részében jobban futballozott az előtte egy hellyel álló Siófoknál és megérdemelten nyert. A vasiak utolsó négy mérkőzésükön veretlenek maradtak és gólt sem kaptak