Utolsó mérkőzését vívja a felsőházi rájátszásban a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata: hétfőn, ma 18.30-kor a DEAC vendégeként lép pályára – egy számára már tét nélküli meccsen.

A Haladás legutóbb – május 7-8.-án – Kecskeméten, a futsal Magyar Kupa négyes döntőjében szerepelt. Az elődöntőben a Veszprémet verte 3-2-re, a fináléban pedig éppen a Debrecent múlta felül 8-4-re – begyűjtve ezzel a klub harmadik kupagyőzelmét. A bajnokságban már régóta tét nélküli meccseket vív a HVSE, hiszen az alapszakasz után a felsőházi rájátszást is megnyerte, ott lesz a döntőben, ráadásul pályaelőnynel. A kupadöntőben legyőzött Debrecen számára viszont még van tétje az összecsapásnak, ugyanis van még esélye feljebb lépni a tabellán. A szezon során eddig négyszer találkoztak egymással a felek, mind a négy mérkőzést a HVSE nyerte.



Hajmási Milán a Haladás saját nevelésű játékosa. A 27 éves válogatott futsalos minden nagy sikert megélt nevelőegyesületével: a két bajnoki bronzérmet (2015, 2016), az ezüstérmet (2019), az első bajnoki címet (2021), a három kupagyőzelmet (2018, 2020, 2022).



– Több nagy siker is ünnepelhettem már a Haladással, de nagyon értékes számomra a legutóbbi kupagyőzelem – árulta el Hajmási Milán. – A nehezebb ágon, egy erős Veszprémen keresztül jutottunk a fináléban, ahol 2-0-áshátrányból sikerült fordítanunk – és megbirkóztunk az esélyesség terhével is. Csapatként játszva, nagyot küzdve győztük le a motivál Debrecent – nagyon boldog voltam a meccs után. A győzelmet természetesen megünnepeltük, közel öt óra alatt értünk hazai Kecskemétről Szombathelyre. De nagyon nem engedhettük magunkat, mert még előttünk van a bajnoki döntő, a bajnokságot is meg akarjuk nyerni! Kaptunk két nap pihenőt, de szerdán már edzésbe álltunk. Debrecenben egy számunkra tét nélküli meccset vívunk – ezt az éles mérkőzést már arra használjuk fel, hogy a bajnoki fináléra készüljünk, gyakoroljunk. Luiggi, Sipos és Dávid Ricsi eltiltott, többen kisebb sérülés miatt kapnak pihenőt. Sok fiatal játékossal vesszük majd fel a harcot – játszunk egy jót!