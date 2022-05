Borzalmasan alakult a körmendiek számára a szerdai első felvonás, mindössze egykét értékelhető teljesítmény akadt hazai oldalon, míg az oroszlányiaknak alig volt gyenge pontja. A vasi piros-feketék között Durázi Krisztofer a jobbak közé tartozott, 19 pályán eltöltött perce alatt 17 pontot, köztük három triplát termelt. A szerdai meccsel kapcsolatban azonban még most is erőteljesen kereste a szavakat. – Az, hogy nekem viszonylag jól ment a játék a becserélésemet követően túl nagy boldogsággal nem tud eltölteni, mert sajnos sokra nem mentünk vele – nyilatkozta a körmendiek játékosa.

– Rettenetes napot fogtunk ki, amit edzéseken gyakoroltunk, abból szinte semmit sem tudtunk megvalósítani a találkozón. De nem is a taktikával volt itt a legfőbb probléma, hanem azzal, hogy hiányzott az a bizonyos 120 százaléknyi teljesítés. Most volt pár napunk soraink rendezésére, magunk mögött hagytuk az OSE elleni első mec - cset, szombaton viszont meg kell feszülnünk, és vissza kell szereznünk a pályaelőnyt.

Míg a Körmendnek semmi, addig az Oroszlánynak minden összejött, beleértve a kinti extradobásokat is. Mesicekkel például semmit sem tudtak kezdeni a Rába-partiak, ihletett formában játszott a légiós. – Csak saját magunkra szabad koncentrálnunk a visszavágón és ahogyan az alapszakaszban, úgy most is nyerni tudunk, ehhez azonban mindenkinek oda kell tennie magát – szögezte le Durázi Krisztofer. – Muszáj legyűrnünk otthonában az OSE-t, mert ha 2-0-ra elhúz, onnan nehéz lesz visszajönni.