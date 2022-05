A tornát a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából a Zala Megyei Diáksport Szövetség szervezte. A versenyt pénteken este Gecse Péter Zalaegerszeg alpolgármestere, Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökével és Sipos Győzővel, az MDSZ Nyugat-Dunántúli regionális irodavezetőjével nyitotta meg. A mérkőzések a Városi Sportcentrum pályáin zajlottak - tájékoztatta lapunkat közleményben a Magyar Diáksport Szövetség.

A labdarúgás sportágban az V-VI. korosztályban is magas volt a nevezői szám, idén 3.700 diákot neveztek be a középiskolás korcsoportból. A legaktívabb megyék Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék voltak, ahonnan egyenként 20 körüli csapat nevezett be a versenyre. Az országos döntőbe a megyék legjobbjai jutottak be, így 20 csapattal, összesen 190 játékossal zajlottak a kétnapos küzdelmek. A 64 mérkőzésen pontosan 300 gól esett és a veszprémi lett az egyetlen veretlen csapat.

Forrás: Facebook/Diákolimpia

A fantasztikus hangulatú versenyen az alábbi iskolák szerezték meg az érmeket:

I. Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, Veszprém II. Berzsenyi Dániel Gimnázium, Celldömölk III. Varga Katalin Gimnázium, Szolnok

Gólkirály: CZÖNDÖR GERGŐ ZOLTÁN (CELLDÖMÖLK)

Legjobb kapus: SZABADKAI ÁKOS (EGER)

Legjobb mezőnyjátékos: TÖRÖK GERGŐ (VESZPRÉM)

Legeredményesebb testnevelő: PÉRINGER FERENC (VESZPRÉM)