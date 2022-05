Megkezdődött a kamion-Eb 2022-es idénye, az olaszországi Misano adott otthont az első versenyhétvégének. Az időmérő remekül sikerült a szombathelyi pilótának, és az első rajtkockából vághatott neki a szombati első futamnak. Az első kanyarban ugyan a német Jochen Hahn szorongatta, de sikerült elsőként befordulnia. Ők ketten meg is léptek a többiektől, és végül rajt-cél győzelmet aratott a magyar versenyző. – A rajtom nem sikerült a legjobban, Hahn három körön keresztül nagyon gyors volt, egyszer nekem is jött hátulról, de aztán elfogytak a gumijai, és lemaradt. Ezután már én is tudtam kicsit spórolni a gumikkal. Hosszú távon a gumikezelés nagy előny számunkra, de egy-egy körön még látszik, hogy ott vannak hiányosságok, ezen még dolgoznunk kell. Nagyon meleg van, ez szintén komoly kihívást jelent az autónak. De örülök a győzelemnek, nagyon jó, hogy így kezdtük a szezont – értékelt Kiss Norbert.

A magyar versenyző mögött Jochen Hahn lett a második, a szintén német Sascha Lenz pedig a harmadik. A második futamon a fordított rajtrácsos sorrend miatt a nyolcadik helyről startolhatott a Révész Racing pilótája, és szép előzések után végül a harmadik helyen intette le a kockás zászló – így ismét dobogóra állhatott. – A rajt ezúttal sem alakult a legjobban, utána viszont sikerült jönnöm előre. Minden melegedett az autóban, így nagyon elégedett vagyok ezzel a harmadik hellyel – mondta a második verseny után Kiss Norbert. A második futamot a spanyol Antonio Albacete nyerte Sascha Lenz és Kiss Norbert előtt. A 37 éves szombathelyi pilóta a szombatihoz hasonlóan a vasárnapi időmérő edzésen is megszerezte az első rajtkockát, majd nagyon magabiztosan, csaknem öt másodperces előnnyel diadalmaskodott a nap első, a hétvége harmadik versenyén. Mögötte a korábbi hatszoros Eb-győztes Jochen Hahn lett a második, míg a nagy kihívó Sascha Lenz pedig a harmadik.

A negyedik futamon Kissnek a fordított rajtrácsos szabály értelmében ismét a nyolcadik pozícióból kellett startolnia. A viadal elején belekeveredett egy ütközésbe, ami miatt jobb hátsó defekttel teljesítette a 12 körös versenyt, de így is kilencedikként ért célba – sőt, egy utólag kiosztott büntetés miatt végül hivatalosan nyolcadik lett. A futamot Lenz nyerte a háromszoros Európa-bajnok spanyol Antonio Albacete, valamint Hahn előtt. A címvédésre törő Kiss Norbert összességében remek olaszországi versenyt tudhat maga mögött, 51 pontot szerzett, így rögtön az összetett ranglista élére állhatott. Második a 45 pontos Hahn, harmadik pedig Lenz 43 ponttal.

Kiss az M1 aktuális csatornának azt mondta, egész hétvégén gyorsak voltak, az eredményekkel pedig elégedettek lehetnek annak ellenére, hogy a negyedik futam az ütközés miatt nem sikerült a legjobban.

– A bajnokság szempontjából minden hétvégén az első és a harmadik verseny a fontosabb, mert azokon osztanak több pontot, és most mindkettőt sikerült megnyernünk, ezért összességében jó hétvégét zártunk – nyilatkozta Kiss. Hozzátette, a következő, magyarországi fordulón további futamgyőzelmek megszerzése és az összetett pontversenyben kialakult előny növelése lesz a céljuk. Az Európa-bajnokság június 11–12-én folytatódik Magyarországon, a Hungaroringen – a nézők számára ingyenesen látogatható Super Racing Festival keretében.