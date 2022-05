Április utolsó hétvégéje az ifjúsági tornásznők számára az országos szerenkénti bajnokságot és egy válogató versenyt jelentett a közelgő román–magyar barátságos versenyre. A Delfin SI SE ezúttal négy versenyzővel indult, mindannyian ugráson, felemás korláton, gerendán és talajon szerepeltek. A négy szeren megszerezhető 12 éremből öt Vas megyébe került, ezen felül számos pontszerző hely gazdagította a lányokat. A gárda legeredményesebbje Maráczi Fruzsina volt, aki az ugrás aranyérme mellé talajon ezüst-, felemás korláton bronzéremig jutott, míg gerendán 11. lett.

Németh Viola korláton állhatott a dobogó második fokára, ugráson ötödikként zárt, gerendán hetedik, talajon pedig 12. pozícióban végzett. Az egy évvel fiatalabb Rajnai Regina ugráson lett harmadik, talajon ötödik, korláton kilencedik, gerendán a 15. helyen fejezte be a versenyt. Barcsánics Viola korláton és talajon is ötödik helyezést szerzett, ugrásban nyolcadik, gerendán pedig 13. lett. A lányok felkészülését Csillag Tünde, Hüll Tamás, Rácz Gábor és Vizer Erzsébet segítette. Fontos eredmény született a válogató versenyen is. Maráczi Fruzsina és Németh Viola több mint öt év kihagyás után szombathelyiként magukra ölthetik a címeres dresszt a magyar–román csapattalálkozón. Rajnai Regina szintén az elit csoport tagja lett, de ezúttal nem kap szerepet.