Nagy lehetőséget szalasztottak el a vasi piros-feketék szerdán, hiszen jelentős hátrányból fordítva bebiztosíthatták volna a harmadik helyüket Szolnokon. Nem így történt. – A második negyedben túl nagy előnyt adtunk a Szolnoknak, amit a harmadik etapban ugyan gyorsan le tudtunk dolgozni, viszont ez óriási energiákat emésztett fel, így a végére elfáradtunk – tekintett vissza Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. A Tisza-parti vereséget (82- 70) követően a címvédő Falco érkezik Körmendre. A szombathelyiek eddig mindhárom meccsüket megnyerték a Rába-partiak ellen.

– Biztos, hogy ezt a megyei rangadót sem fogja félvállról venni a Falco – mondta Ferencz Csaba. – Látszik, hogy ha kiesik tőlük két-három ember, akkor sem esnek össze, hanem hozzák ugyanazt a magas színvonalú játékot. Nem véletlenül jutottak el a Bajnokok Ligájában is olyan messzire – fogalmazott a piros-feketék kapitánya, aki szerint mostanában méltatlan módon becsmérlik egyesek csapata teljesítményét. – Az, hogy a harmadik helyért csatázunk, erőn felüli – jelezte Ferencz Csaba. – Mi nem rendelkezünk olyan kerettel és akkora költségvetéssel, mint a tabellán körülöttünk lévő csapatok. Szezon előtt a realitás a 8–10. hely elérése lett volna. Helyükön kell kezelni a dolgokat. A Falco hetek óta különösebb tét nélkül lép pályára, hiszen már régen megnyerte a középszakaszt. Ráadásul rendre felforgatott kerettel csatázik, mindig akad hiányzója. Mégis sorra jönnek a győzelmek. Az előző játéknapon, szerdán például úgy nyert 81-70-re Sopronban, hogy Váradi Benedek, Boris Barac, Kovács Benedek és Benke Szilárd is hiányzott – ott volt viszont a pályán Perl Zoltán, aki 31 perc alatt 25 pontig jutott.

– Egy Körmend elleni mérkőzés soha nem tét nélküli, most is szeretnénk győzni – szögezte le Perl Zoltán, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely saját nevelésű válogatott játékosa. – De az elmúlt hetek taktikáját követjük: inkább a saját játékunkra koncentrálunk, próbálunk fejlődni, kijavítani az előző meccseken elkövetett hibákat. Ismét lesznek hiányzóink, de már többször bizonyítottuk, hogy csapatként tudjuk pótolni a hiányzókat. Szinte az egész szezonban szerda-szombat ritmusban játszottunk, fizikailag rendben vagyunk – ez érződik a középszakaszbeli teljesítményünkön. Jól kosárlabdázunk, én is élvezem a játékot. De a lényeg az, hogy a playoffnak teljes kerettel, jó formában fussunk neki!