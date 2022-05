Észak

Sé Honvéd–Uraiújfalu 1-0 (0-0). Sé, vezette: Busi L.

Sé: Földi – Szalay, Séfer, Kovács K., Werderits (Koroknai), Muzsai, Fichtacher, Soós (Nemes), Tóth F., Kiss M. (Sümegi), Uri (Vándori).

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gallen, Szabó B., Burka (Gáspár), Kollárits, Pungor, Csete (Simon), Fehér, Keszei, Agg.

Gól: Csete (öngól).

Az első félidőben mindkét kapu előtt számtalan lehetőség adódott. A mérkőzés elején a hazaiak akár el is dönthették volna a meccset, míg a vendégek a játékrész második felében tehették volna meg ugyanezt. A második félidőre sem hagyott alább az iram. De a helyzetkihasználással továbbra is hadilábon álltak a csapatok. Aztán egy szögletet követően egy öngóllal vezetést szereztek a hazaiak. A hátralevő időben a vendégek mindent megtettek az egyenlítésért, de ezúttal a hazai védelem kitűnő napot fogott ki. Egy izgalmas, döntetlen színezetű összecsapást láthattak a nézők. A séiek, akiknél mindenki jól teljesített, nagyot küzdöttek, és ezúttal a szerencse is melléjük állt, továbbá akaratban és lelkesedésben ellenfelük fölé nőttek, ez eredményezte minimális, de megérdemelt győzelmüket.

Újperint–Sitke 7-0 (5-0). Szombathely, v.: Farkas G.

Újperint: Biró (Szlámer) – Sásdi, Kovács Zs. (Iszak), Hazafi, Kovács G., Egyed, Horváth M. (Kiss R.), Németh P. (Márk), Kiss Á., Kovács A., Szabó Z. (Szmolek).

Sitke: Gaál – Lakatos, Imre, Gyürü, Papp B., Németh Z., Zeke, Nagy D., Kelemen D., Kelemen B., Németh M.

Gól: Egyed (2), Szabó Z. (2), Horváth M., Kovács Zs., Kiss Á.

Kiállítva: Gyürü (68., Sitke).

Alsóújlak–Kemenesalja 1-0 (0-0). Vönöck, 100 néző, vezette: Bagoly G.

Alsóújlak: Gábor (Szőnye) – Tóth Á. (Toldi), Varga K. (Káldi I.), Varga Á., Varga N., Káldi M., Gampel Dá., Farkas M. (Papp A.), Ódor, Csizmazia (Gampel Do.), Varga R.

Kemenesalja: Nagy Sz. – Belegrai, Kóbor, Dobson, Czöndör (Smidéliusz), Őri (Bodor), Berecz, Pethő (Iván), Erdélyi, Péter, Kolompár.

Gól: Varga R.

Kiállítva: Kolompár (18., Kemenesalja).

Korán emberhátrányba került a Kemenesalja, ezt követően az Alsóújlak próbálta irányítani a meccset, a második félidő elején be is talált. A vönöcki gárda jól küzdött, mindent megtett az egyenlítésért, de nem tudott gólt szerezni. A döntetlen talán reálisabb eredmény lett volna.