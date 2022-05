Észak

Kemenesalja–Pecöl 3-3 (0-1). Vönöck, 100 néző, vezette: Molnár T.

Kemenesalja: Bakos – Belegrai, Berecz, Kóbor (Kolompár), Dobson, Lőrincz (Bodor), Czöndör, Vajda, Erdélyi, Péter, Ölbei. Pecöl: Kollarics –Pálfi, Czeglédi (Boncz), Gyürü, Oszkó, Farkas A., Baranyai, Németh Á., Szemes, Kámán (Kurucz), Balázs.

Gól: Erdélyi, Péter, Berecz, ill. Farkas A., Balázs, Péter (öngól).

Kiállítva: Kollarics (83., Pecöl).

A múlt hét után rendezte sorait a Kemenesalja, nagy lendülettel kezdett. Sorra dolgozta ki a helyzeteit, de egy öngóllal a vendég talált kapuba. A folytatásban is kimaradt minden hazai lehetőség. Fordulás után aztán gyorsan háromgólosra növelte előnyét a Pecöl. A házigazda azonban nem adta fel, és a hosszabbításban kicsikarta az egyenlítést. A játék képe alapján közelebb állt a győzelemhez a hazai gárda. A Kemenesalja gratulál a játékvezetéstől visszavonuló Molnár Tibornak.

Csepreg–Sitke 12-1 (4-0). Csepreg, 100 néző, v.: Busi L.

Csepreg: Jakatics (Törzsök) – Tájmel (Baranyai), Steiner M., Kossuth, Nika (Takács), Simon, Pócza, Nagy D., Lukács (Merk), Steiner C., Németh O. (Kovács B.).

Sitke: Kelemen D. – Gaál, Bagoly, Lakatos (Imre Ge.), Gyürü, Papp B., Sulyok, Kelemen B., Pencz, Németh M., Imre Gá.

Gól: Pócza (8), Nagy D. (2), Steiner C., Lukács, ill. Pencz.

A hazai csapat már az első percben gólt szerzett, ez meghatározta a mérkőzés képét. Minden szempontból jobb volt a házigazda, ilyen arányban is megérdemelten nyert – igaz, a Sitke szűk kerettel érkezett Csepregre, sőt, egy sérülés miatt a kapusát is elvesztette, így emberhátrányban fejezte be a meccset. A győzelmet a hazai csapat Tamás Bence édesanyja emlékére ajánlja.

Elektromol Spari–Újperint 3-3 (1-2). Szombathely, 70 néző, v.: Gróf M.

Spari: Horváth G. – Schmidt, DIENES, TÓTH A., Varsányi (Sipos), PULAI (Varga M.), Bolfán (Barbalits), Láda, Németh V., Jónás, NÉMETH R.

Újperint: Szlámer – Tóth K., Sásdi (Horváth M.), Hazafi (Iszak), Nyári, Kovács G., Jagodits, Szmolek (Csercsics), Hegedűs, Kovács A. (Szabó Z.), Kiss Á.

Gól: Tóth A., Németh R., Pulai, ill. Kiss Á. (2), Nyári.

Jobban kezdett az Újperint, kétgólos előnyre tett szert – a Spari azonban még a szünet előtt szépített. Ahogy telt az idő, egyre motiváltabbá váltak a hazaiak, és nagyot küzdve döntetlenre hozták a meccset.

Conoil Mersevát–Sé Honvéd 2-2 (2-2). Mersevát, 60 néző, vezette: Rácz P.

Mersevát: Patyi – Horváth Zs. (Horváth T.), Horváth A., Pethő (Dénes), Csite, Győrvári, Vizi, Szabó Sz., Nagy Á. (Gönye), Balogh P., Czupor (Orbán).

Sé: Földi – Szalay, Séfer, Kovács K., Werderits, Muzsai (Boldizsár), Fichtacher, Tóth F., Kiss Má. (Molnár B.), Kiss Márton Balázs, Uri (Kiss Mi.).

Gól: Horváth Zs. (2), ill. Werderits, Kovács K.

Jó iramban indult a meccs, a hazaiak a 12. percben már kétgólos előnynek örülhettek. Nem sokáig, mert a Sé még az első félidő derekán két gyors találattal – három perc alatt – ledolgozta hátrányát. A második félidőben is gyűrték egymást a csapatok, de gól már nem esett a találkozón – a vendégek büntetőt is hibáztak. Összességében igazságos pontosztozkodás született.

Alsóújlak–Gencsapáti 2-0 (2-0). Alsóújlak, v.: Sály K.

Alsóújlak: Gábor – Gampel Do. (Tóth Á.), Kaposi, Varga K., Pados (Papp A.), Varga Á., Varga N. (Káldi I.), Káldi M. (Toldi), Gampel Dá. (Hancz), Ódor, Varga R.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Petrőczi, Horváth Á. (Szigetvári), Janzsó (Czika), Kovács Gé. (Németh T.), Mester, Bokor, Egyed (Tóth B.), Lőrincz, Kovács Gá., Tar.

Gól: Gampel Do., Varga R.

Gérce-Vásárosmiske– Söpte 4-2 (3-2). Gérce, 100 néző, v.: Szabó I. Z.

Gérce: Lengyel – Németh T., Pethő, Lerik, Mórocz, Major, Nunkovics (László), Kovács T., Csonka, Kövesdi, Kiss L. (Komáromi). Söpte: Gombor – Mester, Kovács E., Léhmann (Udvardi), Horváth B., Rómer, Hujber (Farkas G.), Koronczai, Vámos, Koszokovits, Fogl (Molnár B.).

Gól: Kovács T., Major, Pethő, Kiss L., ill. Vámos, Rómer.

A sérülések, betegségek mi att több játékosát nélkülöző hazai csapat nagy szívvel és lelkesedéssel vette fel a küzdelmet a bajnoki címre törő Söpte ellen. Végül a mutatott hozzá állás meghozta a Gérce győzelmét a jó játékerőt képviselő vendégek ellen. A hazaiak minden játékosa jól teljesített.

Bozsok–Uraiújfalu 2-0 (2- 0). Bozsok, 150 néző, v.: Farkas G.

Bozsok: Farkas G. – Bigner, Kratochwill, Kalmár, Nagy Zs. (Szalai), Pál (Kaposi), Dévényi, Dobány P. (Németh R.), Hankó (Marti), Tompek, Kiss M.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó M., Gallen, Szabó B., Kollárits (Csete), Tóth D. (Burka), Pungor, Kovács G. (Keszei), Fehér, Agg, Németh B. (Gáspár).

Gól: Pál, Dobány P.

Kiállítva: Bigner (88., Bozsok).

A szépszámú közönség előtt lejátszott mérkőzésen remekül kezdtek a hazaiak, már a harmadik percben megszerezték a vezetést. A nagy akarattal játszó Bozsok még az első fél időben növelte az előnyét. A második játékrészben magasabb fokozatba kapcsolt a vendég, viszont a hazai masszív védelmet nem tudta feltörni. A Bozsoknál mindenki kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

25. forduló, szombat, 17.00: Gencsapáti–Gérce. Va sárnap, 17.00: Újperint– Mersevát, Sitke–Spari, Uraiújfalu–Csepreg, Pecöl–Bozsok, Söpte– Kemenesalja, Szeleste– Alsóújlak.

Dél

Bajánsenye–Csákánydoroszló 2-6 (0-2). Bajánsenye, 100 néző, vezette: Boda Gy.

Bajánsenye: Vörös G. – Horváth J., Bacsák, Horváth B., Horváth M., Kosár, Fábián, Kovács I. (Vörös B.), Stunya, Bakó, Horváth Z.

Csákánydoroszló: Baba (Dévai) – Staritzbüchler, Kolosits, Makai, Pandur, Lónai, Dedics, Major, Sárközi, Márton, Urbán.

Gól: Bakó, Kosár, ill. Sárközi (2), Makai, Lónai, Pandur, Márton.

A hazai csapat az első 25 percben öt alkalommal is ajtóablak helyzetet ügyetlenkedett el. Majd a félidő közepén a vendég átvette az irányítást, a szünetig két gólt szerzett. A második játékrészben a Csákány uralta a játékot. A házigazdák ellentámadásaikból két gólt szereztek, de a vendég még négyszer betalált. A hazai együttes játékára az önbizalom teljes hiánya jellemző, a sikerhez szükséges kis szerencse pedig már régen elpártolt.