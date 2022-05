A négyes döntőbe jutás önmagában óriási eredmény volt az SZKKA számára, hiszen a sérülések, távozók miatt sok akadállyal kellett szembesülniük az alapszakasz során. A Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia ifjúsági I. osztályú alakulata bravúros teljesítménnyel verekedte be magát a final fourba, ahol a Ferencváros, a NEKA I. és a Debreceni VSC várt a Pődör-lányokra. A vasiak az elődöntőben a Ferencvárossal csaptak össze.

FTC Kézilabda Akadémia–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 33-26 (13-14). Szigetszentmiklós, 250 néző, ifjúsági I. osztályú kézilabda-mérkőzés, elődöntő, vezette: Héjja, Kónya.

SZKKA: Christe 1, Németh J. (kapusok), Török 2, Wutschi 5, Győri 7, Horváth A. 3, Szmolek 4, Gabnai 3, Zsákovics 1, Tóth B., Ihász, Lékai, Temesvári, Pál K.

Edző: Pődör Zoltán.

Nehéz mérkőzés várt a szombathelyi klub ificsapatára a final four elődöntőjében, ahol a szezonban eddig veretlen FTC együttesével találkozott, a tét a fináléba kerülés volt. A találkozó nagy csatát, óriási küzdelmet hozott, a rendkívül szoros első félidő végén a szünetben egy góllal a szombathelyiek vezettek. Térfélcserét követően egy kisebb hullámvölgybe került az SZKKA, amiből ugyan még vissza tudott kapaszkodni, de aztán a hajrához közeledve több hiba is csúszott a lányok játékába, így már nem maradt esély egy szorosabb végjátékra. Az FTC végül hét góllal nyerte az elődöntőt, így másnap a NEKA csapata ellen kellett harcba szállnia a Pődör-alakulatnak. A balatonboglári együttes egyébként két góllal maradt alul a DVSC Schaefflerrel szemben (25-27).

Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–NEKA 19-27 (9-20). Szigetszentmiklós, 250 néző, ifjúsági I. osztályú kézilabda-bronzmérkőzés, vezette: Bab Á. Gy., Bodó Zs.

SZKKA: Christe, Németh J. (kapusok), Török 3, Wutschi 3, Győri 1, Horváth A. 4, Szmolek 5, Gabnai 1, Zsákovics 2, Tóth B., Ihász, Lékai, Pál K., Temesvári.

Edző: Pődör Zoltán.

Az FTC elleni elődöntőt követően a Nyugati csoport első helyén végző NEKA együttesével csaptak össze a szombathelyi ifisták a final four bronzmérkőzésén. A harmadik helyről döntő találkozó elején a vasi lányok kissé benn ragadtak az öltözőben, amit maximálisan kihasználtak a balatonbogláriak, és szinte az első félidőben el is döntötték a mérkőzést – 11 gólos előnyre tettek szert (9-20). Ennek ellenére az SZKKA nem adta fel a harcot, a szünetben próbálta rendezni a sorait, és a második félidő elején közelebb is tudott zárkózni ellenfeléhez. Bár minden tőle telhetőt megtett a Pődör-csapat, ilyen hátrányból már nem volt esély a fordításra. A döntőben 28-24-re verte az FTC a DVSC gárdáját.

Negyedik helyen zárta az ifjúsági I. osztály final fourját az SZKKA, de az ország negyedik legjobbjaként semmi okuk a lányoknak a csalódottságra, hiszen már az is óriási érdem és eredmény, hogy megfiatalított keretük bejutott a négyes döntőbe. Ráadásul a szezon során több fiatal, serdülőkorú játékost is be tudtak építeni az együttesbe, amiből a következő években rengeteget profitálhat a klub.