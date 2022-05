Hétvégén rendezték Pécsen a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságot, amelyen szabad- és kötöttfogásban is szőnyegre léptek a Haladás reménységei. A szombathelyi egyesületet Nemes Bálint képviselte, aki mindkét fogásban megmérettette magát. A 79 kilogrammosok mezőnyében az első fordulóban Vajda Szebasztián visszalépett Nemes ellen, így következhetett a második forduló. A PTE-s Bak Barnabást technikai tussal verte 10-0-ra, míg a harmadik fordulóban a szintén PTE-s Járfás Andrást is legyőzte 5-2 arányban. Így a 79 kilogrammosok között aranyérmet szerzett. Kötöttfogásban a 82 kilogrammosok között az NKE-s Rein Miklóssal szemben 9-1-re alulmaradt, így második helyen zárt.

– Szabadfogásban elég simán nyert Bálint – számolt be tapasztalatairól Veréb István, a Haladás VSE birkózó szakosztályának vezetője. – Most egy súllyal feljebb indult, mivel ezen a héten a válogatottal megy ki Bukarestbe, a hónap végén pedig következik számára az országos bajnokság. Kötöttfogásban egy meccse volt, amit sajnos elveszített, de nem is ez az ő erőssége. Mindenesetre elindult azért, mert fontos volt az egyetem és a Haladás szempontjából is az eredménye – összegezte a pécsi történeseket a szakosztályvezető. Veréb István abban bízik, hogy Nemes Bálint töretlenül folytatja sikeres szereplését a jövőben is. A következő fontos állomás a tatabányai országos bajnokság lesz, ahol Buday Bálint, Nemes Bálint, Hajba Szabolcs és Hegedüs Levente képviseli a Haladást.