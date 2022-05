Kőszegi Lóránt FC–Büki TK 0–5 (0–2). Kőszeg, 200 néző, v.: Rácz P.

Kőszeg: Németh M. – Kovács D., Fehér A. (Prán D.), SZABELLA, Csák (Csuka), Prán A., Németh A., RÁKHELY, Németh O., Fehér D. (Szűcs), Rácz. Edző: Őri Gábor.

Bük: Kamondi – Czingráber, Czirók, Wágner, Németh G., Csonka (Tóth K.), Schimmer, Komálovics, Németh Z., Taródi (Kostyál), Németh J. Edző: Marton Róbert.

Gólszerzők: Németh J. (3), Czirók, Schimmer.

A jól játszó, helyzeteit száz százalékosan kihasználó Bük megérdemelt győzelmet aratott a végig tisztességgel küzdő kőszegiekkel szemben.

Jánosháza VSE–Vasvár VSE 3–0 (1–0). Jánosháza, 100 néző, v.: Bagoly G.

Jánosháza: Pethő – Péter, Virág, Kecskés, Horváth Sz., Laczi, Szabó T., Büki, Nagy B., Balázsi (Binder), Székács. Edző: Vágusz Arnold.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A., Horváth A., Berta, Elekes, Réfi (Németh R.), Pálla, Czövek L. (Czövek M.), Márton, Schermann. Edző: ifj. Sziffer István.

Gólszerzők: Binder, Kecskés, Szabó T.

A hazai csapat sorozatban a harmadik hatpontos mérkőzését játszotta. A Jánosháza taktikusan, átadva a területet a vendégeknek, az egész mérkőzés folyamán fegyelmezett játékot mutatott, és megérdemelten gyűjtötte be a három pontot. A házigazdánál dicséret illet mindenkit. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a 47. percben a vendégek játékosa fejjel blokkolt egy lövést, ennek következtében földre került, egy pillanatra elvesztette az eszméletét is, így mentőt kellett hívni hozzá. Az eset miatt a rendes játékidőt 24 perccel toldotta meg a játékvezető. Jánosháza VSE ezúton is jobbulást kíván a vasvári játékosnak.

Répcelaki SE-Sport36–Szentgotthárdi VSE 3–0 (1–0). Répcelak, 100 néző, v.: Mónos J.

Répcelak: Kovács D. – Tóth D., De Paula, Szabó D. (Csontár), Németh B., Verasztó, Prystupa, Ódor, Rácz, Tar, Szabó A. Edző: Tóth Zsolt

Szentgotthárd: Kapui – Fábián, Komáromi (Korpics), Nagy O., Báger, Nyári (Holecz), Laczó, Gécsek (Sömenek), Sulics, Sipos, Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Gólszerzők: Németh B., De Paula, Verasztó.

A Répcelak együttese három elvesztett mérkőzés után szeretett volna visszatérni a győzelem útjára. Ez sikerült is a Szentgotthárd ellen, a házigazda három gólos diadallal gyűjtötte be a három pontot a fordulóban.

Schott Lukácsháza SE–Rábapatyi KSK 1–3 (0–2). Lukácsháza, 50 néző, v.: Marácz Z.

Lukácsháza: BÁN – Szentkúti, Németh Cs. (Németh R., Takács), Gombás, Lengyel (Horváth M.), Pungor (Kondics), Kovács D., Osztrosits, Keresztényi, dr.László, Bősze. Edző: Mitterstiller Csaba.

Rábapaty: Viczmándi – Csonka, Vörös (Németh G.), Varga L., Horváth K., Vajda, Csupor, Kovács T., Illés, Piros, Könczöl. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Osztrosits, ill. Vajda, Horváth K., Csonka.

A hazai csapat az utolsó szalmaszálak egyikébe kellett, hogy kapaszkodjon. Nagy-nagy fogadkozások előzték meg a találkozót, de csak az öltöző ajtajáig. Sajnálatos módon, már az első tíz percben eldőlt a mérkőzés, több alkalommal Bán kapus mentette meg a hazai együttest. A befejezés előtt tíz perccel a Lukácsházának sikerült szépítenie, majd egy kockázatos hazai csere után próbált előre menni a házigazda, eredménytelenül. A mérkőzést követően a hazai sportegyesület elnöke és a vezetőedző korrekt megbeszélést tartottak, amelynek nyomán Mitterstiller Csaba visszalépett az edzői feladatoktól, sok sikert kívánva a lukácsházi csapatnak a továbbiakban.

Sárvár FC–Haladás VSE - Zanati SE 2–0 (2–0). Sárvár, 150 néző, v.: Talabér N.

Sárvár: Velladics – Ódor, ILLÉS, Czöndör (Tóth L.), Vass (Potyi), FIDER, TOKAJI, Horváth A., Szabó B., Kovács B., Szemes (Takács). Edző: Haraszti Zsolt.

Haladás: Luisser – Buzás, Szőts, Pap, Szenczi, Németh G. (Hende), Perger (Simon), Baumgartner, Nagy B. (Németh E.), Varga Cs., Péter. Edző: Szenczi Imre.

Gólszerzők: Illés, Szemes.

Nagyon jól kezdte a mérkőzést a Sárvár, egy letámadás utáni labdaszerzésből és egy elveszettnek hitt labdából is gólt szerzett. Ezután kiegyenlítetté vált a találkozó, mindkét csapat alakított ki helyzeteket, de ezek kimaradtak. A második félidőben sok futás mellett inkább csak a sárváriak előtt adódtak lehetőségek, a szombathelyiek 20-25 méteren ragadtak támadásban. A megyei első osztályban ritkán tapasztalható iram, sok futás jellemezte a mérkőzést, amelynek végén a házigazda örülhetett.

Vép VSE–Egyházasrádóci SE 5–1 (3–0). Vép, 100 néző, v.: Bíró O.

Vép: Bezdi B. – Németh Á., Varga O. (Berta), Szijártó (Szalai R.), Bezdi Sz., Czeglédi, Szalai M. (Wágner), Auer, Varga B., Balikó, Takács M. Edző: Simon Miklós.

Egyházasrádóc: Bali – Vilics, Molnár L., Molnár I., Németh K., Kenesei, Molnár G., Szendrődi, Krajczár, Bányik (Horváth V.), Varga Á. Edző: Simon Attila.

Gólszerzők: Szalai M. (2), Szalai R., Németh Á., Auer, ill. Molnár I.

A nehéz talajú pályán kevés néző előtt zajló mérkőzésen a Vép már az első percben vezetést szerzett. A szimpatikusan futballozó vendég társaság mezőnyben egyenrangú ellenfele volt a hazai csapatnak, a kapu előtti hibákat viszont azonnal góllal büntette a Vép. Az Egyházasrádócnak a mérkőzés végén még sikerült szépíteni, de tovább már nem tudta kozmetikázni az eredményt.

Vasi Bádogos Kft. Táplán SE–Körmendi Football Club 4–1 (4–1). Táplánszentkereszt, 200 néző, v.: Szabó B.

Táplán: Gyécsek – Manganelli Zs., Vidák, Farkas G., Németh B. (Balikó), Gyurcsányi (Gombos), Polyák, Huszár, Manganelli A. (Markó), Polgár, Horváth A. Edző: Borbás János.

Körmend: Balogh Á. – Lakosi, Horváth N. (Majczán), Karvalics, Köntés (Osvald), Sály (Krajczár), Majtényi, László, Sipos, Zsoldos, Tompa (Bita). Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Vidák (3), Németh B., ill. Sipos.

A Táplán a szezon legjobb első harminc percét produkálta, négyszer is mattolta a vendégek védelmét, igazi örömfocit játszott. A második félidő elején kihagyott pár ziccert a házigazda, a Körmend viszont lendületbe jött, veszélyes támadásokat vezetett. A vendégeknél is kimaradt pár nagy helyzet, Gyécsek kapus remekül védett. Összességében megérdemelt hazai siker született egy jó iramú, élvezetes mérkőzésen.