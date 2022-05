A negyeddöntő első mérkőzéseivel megkezdődik az NB I.- es kosárbajnokság rájátszása: a Falco a Szegeddel csap össze az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcában. Az alapszakaszban a Falco Szegeden (75-91) és Szombathelyen (93-72) is biztosan verte soros riválisát. A Magyar Kupában azonban a Szeged nagy meglepetésre búcsúztatta a sárgafekete alakulatot (74-78). De a Falco összességében igazán jó szezont futott eddig, megnyerte az alapszakaszt, illetve a középszakaszt, bejutott a Bajnoki Ligája második csoportkörébe, a legjobb 16 csapat közé. És ezúttal is esélyesként lép pályára. – Most kezdődik a bajnokság érdemi szakasza, már minden mérkőzésnek súlya van, ennek megfelelően a csapatom nagyon várja már a rájátszást, igen motivált a társaság – mondta Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely bajnoki címvédő NB I.-es kosárcsapatának vezetőedzője.

– Az elmúlt napokat igyekeztünk hasznosan felhasználni, ráhangolódtunk a negyeddöntőre, alaposan felkészültünk a Szegedből. Fizikailag és mentálisan is rendben van a gárda. A sérülésből nemrég visszatért játékosaink egyre jobban utolérik magukat. Váradi Benedek is egyre jobb állapotban van, de még kérdéses a játéka – nem siettetjük a visszatérését. Kovács Benedek viszont biztosan nem fog játszani. Vélhetően azzal a kerettel vesszük fel a harcot, amely az utolsó középszakaszbeli meccsen legyőzte a Szolnokot.

– A Szeged veszélyes ellenfél, képes bravúrokra, ezt a kupában a saját bőrünkön is éreztük – tért át a soros feladatra Milos Konakov. – Elsősorban jól támad, rendre sok pontot dob, több ponterős, remek egyéni képességekkel megáldott játékosa van. Ugyanakkor most nem egy meccs dönt a párharcról, mint a kupában – három mérkőzést kell megnyerni a továbbjutáshoz, ami szerintem nekünk kedvez. A Szeged teher nélkül, felszabadultan léphet pályára, mi viszont szeretnénk szépen kezdeni a negyeddöntőt. Bízom benne, sok szurkoló előtt, jó hangulatban játszhatunk. A negyeddöntő másik két meccsén a Szolnok a Kecskemétet (18.00), a Sopron pedig az Albát (19.00) fogadja.