A szombathelyi gárda három vereséggel, egy győzelemmel várta a mérkőzést, míg a szegedi rivális két győzelmet, két vereséget számlált az összecsapás előtt. A Crushers győzelmi kényszerben lép pályára az alapszakasz utolsó előtti játéknapján. Talán a nagy tét nyomta rá a bélyegét a Crushers teljesítményére, mert kissé erőtlen játékkal nyitott. Ezt kihasználva, büntetve a vendég korán – szerzett labdából – futott egy touchdownt (TD), majd értékesítette az extrapontot is (0-7). Ekkor a remekül teljesítő védelem tartotta meccsben a szombathelyi alakulatot. A percek múlásával aztán belelendült a házigazda is, a második negyed végén ugyanis Baranyai Bence passzából Rába Márió szerzett TD-t, majd az extrapontot is begyűjtötte a Crushers (7-7).

Már úgy tűnt, hogy egálnál vonulnak pihenőre a felek, de még a szünet előtt egy TD-vel ismét előnybe került a Guardians, mert ismét eladták a labdát a hazaiak – a szegediek extrapontja kimaradt (7-13). Fordulás után azonban egy teljesen más Crushers lépett pályára, felpörgött a házigazda, átvette az irányítást, nem tudott mit kezdeni a vasiak nagyszerű futójátékával a szegedi rivális. A szombathelyiek amerikai játékosa, Billy Hatten kezdte a sort egy futott TD-vel (13-13). Majd ismét Billy Hatten (19-13), végül Bátor Botond (25-13) futott TD-t – érdekesség, hogy a szombathelyiek egyik TD után sem tudták begyűjteni az extrapontot. De ezek a hibák most belefértek, így is 25-13-ra nyerte a mérkőzést a második félidőben remekelő Crushers. – Az első félidő nem a legjobban alakult, de aztán rendeztük a sorainkat – ös - szegzett Ács Dávid, a Szombathely Crushers divízió I.-es amerikaifutball-csapatának ügyintézője. – A védelmünk az egész meccsen, a futójátékunk pedig a második félidőben nagyszerűen működött, több játékosunk is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Fontos győzelmet arattunk: nagyon úgy tűnik, hogy elértük a célunkat, ott leszünk a rájátszásban, a legjobb négy között. De az utolsó alapszakasz-mérkőzésünket is meg akarjuk nyerni, ugyanis a harmadik helyen szeretnénk zárni az alapszakaszt! Remek volt a hangulat a mérkőzésen, köszönjük a szurkolóink támogatását! Napról napra, meccsről meccsre egyre jobban összeérik a csapatunk, ezért bizakodó vagyok a folytatást illetően. A Crushersre még egy mérkőzés vár az alapszakaszban: június 25.-én a Budapest Cowbells II. vendégeként lép pályára.