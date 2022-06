A szombathelyi gárda zsinórban ötödször szerepel a döntőben, utóbbi kettő kiírást meg is nyerte. A Falco háromszoros bajnok, akárcsak a Körmend – érdekesség, hogy a Falco két bajnoki címét is éppen megyei riválisa ellen gyűjtötte be (2008, 2019). A Falco a címvésés reményében futott neki a szezonnak, a Körmend parádés teljesítménnyel, de talán némi meglepetésre verekedte el magát a fináléig. A döntő természetesen telt ház előtt kezdődött – a meccs napján már ki sem nyitottak a pénztárak.

Egyébként a Falco 55, míg a Körmend 44 mérkőzéssel a háta mögött futott neki a finálé első felvonásának. A Falco magyar kezdőötössel lépett pályára – Somogyi betörésből szerezte a meccs első kosarát. Aztán következett mindkét oldalon néhány elkapkodott támadás. Fej, fej mellett haladtak a felek, szerényen csorogtak a pontok (3. perc: 4-4). Vezetett néhány ponttal, de nem tudott meglépni a Falco.