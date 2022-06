A Falco két győzelemmel kezdte az egyik fél három megnyert meccsig tartó párharcát: előbb Szombathelyen (88-78), majd Székesfehérváron (72-74) is legyűrte ellenfelét. Így legutóbb, kedden a Falco-játékosok azzal a tudattal léptek pályára, hogy ha ismét, harmadszor is nyernek, akkor korán lezárják az elődöntőt. Az Alba azonban nem adta meg magát, és egy utolsó pillanatban szerzett kosárral kicsikarta a győzelmet, 85-83-ra nyert – pedig többször is volt hét-nyolc pontos előnyben a Falco. Így a párharc folytatódik.

A szombathelyi szurkolóknak azonban némi örömben is lehetett részük, mert sérülés, hosszabb kihagyás után visszatért a pályára Kovács Benedek, aki nyolc perc alatt 7/3 pontot tett a közösbe.

– Az egyik edzésen szenvedtem komolyabb bokasérülést, bő hat hetet kellett kihagynom – árulta el Kovács Benedek. – Fizikálisan igyekeztem szinten tartani magam, sok pluszmunkát végeztem, erősítettem, úsztam, kerékpároztam. Játékban azonban még utol kell érnem magam – a meccsritmust fel kell vennem. De napról napra, meccsről meccsre egyre jobban érzem magam a pályán! – Az Alba egy kifejezetten kellemetlen ellenfél – tért át a soros feladatra a fiatal játékos.

– Roppant fizikális kosárlabdát játszik, rendre faulthatáron védekezik, labdaszerzés, lepattanó után gyorsan megy át támadásba, sokszor eredményes rendezetlen védelem ellen – és több olyan játékost vonultat fel, aki távolról is veszélyes. A lehető legkevesebbre kell csökkentenünk az eladott labdák számát, emellett ügyelnünk kell a védekezésre is, 75 pont körül szeretnénk tartani az Albát. A szezon folyamán már többször nyertünk Székesfehérváron, vagyis nem egy megoldhatatlan feladat vár ránk. Kielemeztük az előző mérkőzéseket, tudjuk, hogy mit hibáztunk, mit kell javítanunk! Szeretnénk lezárni a párharcot, nem akarjuk, hogy öt mérkőzésig húzódjon el az elődöntő – ilyenkor már feszített a menetrend, minden egyes szabadnapnak nagy jelentősége van. Remélem, hogy ismét sok szurkoló kísér el minket, hiszen hatalmas energiát tudnak adni nekünk!