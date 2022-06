Két jó formában lévő csapat lépett pályára. Ráadásul azzal a tudattal, hogy a mérkőzés győztese megszerzi az alapszakasz harmadik helyét. A tét azonban nem nyomta rá a bélyegét a Crushers teljesítményére, ugyanis nagyszerű játékkal rukkolt elő, az első perctől kézben tartotta a mec - cset. A szombathelyi csapat amerikai játékosa, Billy Hatten révén az első félidőben három touchdownt (TD) is futott, mellé két extrapontot érvényesített, így a nagyszünetben már 0-20 arányban vezetett. Remekül működött a vasi gárda támadójátéka, de a védelem is kitett magáért: Gálos Márton kétszer, Tatár Sándor egyszer szerzett labdát. Fordulás után a Cowbells megpróbált visszajönni a meccsbe, nagy erőfeszítések árán egy TD-vel zárkózott, az extrapont kimaradt (6-20).

De a folytatásban a szombathelyi védelem állta a sarat. Sőt, a negyedik negyed elején a nagyszerű formában játszó Bátor Botond két TD-t is futott, meglett a két extrapont is, így korán eldőlt a csata sorsa (6-34). A Crushers így három vereséggel, három győzelemmel a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, és jutott be a rájátszásba. – Folyamatosan, meccsről meccsre fejlődtünk, a Cowbells ellen nyújtottuk talán a szezonbeli legjobb teljesítményünket, éppen akkor, amikor nagyon kellett – összegzett elégedetten Ács Dávid, a Szombathely Crushers divízió I.-es amerikaifutball-csapatának ügyintézője. – Mind a védelem, mind a támadósor kitett magáért, ezúttal nem volt gyenge pont a csapatban – az eredmény teljesen reális. Bízom benne, hogy a fejlődési folyamat tovább tart. Az elődöntőben, július 9-én Dunakeszin, a VSD Rangers vendégeként lépünk pályára – az alapszakaszban hazai pályán nagy csatában 13-14-re kaptunk ki a Rangerstől. Szeretnénk vis - szavágni riválisunknak, és bejutni a bajnoki döntőbe – amire, elnézve a csapatunk utóbbi időben mutatott teljesítményét, szerintem van is reális esélyünk! Bizakodva és roppant motiváltan várjuk a folytatást!