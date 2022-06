Már az első napon eredményesen szerepelt Gyurátz Réka és Halász Bence kalapácsvetésben. Utóbbi formája hétről hétre egyre jobb, ez a fejlődés az országos bajnokságon sem tört meg. A Dobó SE vbés Eb-bronzérmese a torna második napján 79,86 méterrel nyerte meg a kalapácsvetést – ez alig két centiméterrel rövidebb, mint az egyéni csúcsa. Rába Dániel 75,97 méteres idei legjobbjával a második, Varga Donát 73,71 méterrel a harmadik helyet kaparintotta meg. Pars Krisztián (73,12) személyében a negyedik hely is szombathelyi dobóhoz került. A Dobó SE női versenyzői is kitettek magukért. Gyurátz Réka kereken 71 métert dobott kalapácsvetésben, amivel tovább nyújtotta 2016 óta tartó veretlenségi sorozatát az országos bajnokságon. Németh Zsanett (66,73 m) és Viszkeleti Villő (61,52 m) is életük legjobbjával zártak klubtársuk mögött. Sőt, Rajczi Bianka (58,20) lett a negyedik.

– Ez közel volt a tökéleteshez – summázta a Szombathelyi Dobó SE kiválóságainak teljesítményét mesteredzőjük, Németh Zsolt. – Mindenki jó formában érkezett a versenyre, amit sportolóink egytől egyig bizonyítottak is, hiszen szinte valamennyiük megdobta ide legjobbját, vagy javított az egyéni csúcsán. Halász Bence ezúttal is ostromolta a 80 métert, örömmel mondhatom, hogy már csak 14 centiméter hiányzik hozzá, most már bármelyik versenyen megdobhatja. Rába Daninak ez volt élete második legjobb eredménye, ezzel megerősítette helyét az Európa-bajnoki kvalifikációban. Kellemes meglepetésként ért bennünket Varga Donát szenzációs dobása, hiszen életében először feldobta magát a felnőtt magyar bajnoki dobogóra.

Pars Krisztián kalapácsa is 73 méter fölött ért földet, szép eredmény ez is, csakúgy, mint Doma Benedek teljesítménye, aki a selejtezők során ugyan még kicsit gyengélkedett, a döntőre viszont alaposan összekapta magát, és csak négy centivel maradt le a 70 méterről, amivel az értékes hetedik helyet szerezte meg – összegzett a tréner, aki a lányokkal is elégedett volt. Németh Zsolt elmondta, hogy Gyurátz Réka rendkívül kiegyensúlyozottan dobott, Németh Zsanett háromszor is 66 méter fölötti eredményt ért el, mindhárom egyéni csúcs volt, Viszkeleti Villő pedig az U18- as Eb előtt utoljára állt dobókörbe, szintén egyéni csúcsot dobott, ami harmadik helyet ért. Villőnek egy kicsit döcögött a szekere, de most már talán az övé is beindul. – Az eredmények bizonyítják, hogy volt értelme az elvégzett munkának, a verejtékes alapozásnak – hangsúlyozta Németh Zsolt. – Július 26-áig lehet még az Európa-bajnoki részvételért küzdeni, bízunk benne, hogy Rába Danin kívül még valaki odaér az atlétáink közül. Erre Parsnak van a legnagyobb esélye, illetve Varga Donátnak is van sansza, de neki ehhez még picit javulnia kellene.