Az, hogy a Körmend legyűri az Oroszlányt és továbbjut a negyeddöntőből sokkal inkább benne volt a pakliban, mint az, hogy a Kecskemét útját állja a Szolnoknak és elüti a jászságiakat az elődöntőtől. A vasiak és az alföldiek alapszakaszos összecsapásai alapján nem lehetett sok mindenre következtetni a mostani párharcra vonatkozóan, mivel hol az egyik, hol a másik gárda állt ki tartalékosan.

Egy remekbeszabott Martinez-tripla adta meg a meccs alaphangulatát, amire Milutinovic hamar reagált ugyancsak egy hármassal, majd Stokes és egy eladott labdából szerzett Savic-duplával 7-3-ra lépett el a házigazda. Jaramaz és Pollard pontjaival érte be a Körmendet a KTE (7-7), majd a piros-feketék a hatodik percre egy 7-0-ás sorozattal nyúltak el (14-7). Egy minutummal később Ferencz távolijával már kétszámjegyűre duzzadt a különbség (22-10). Az agresszív körmendi védekezés ezúttal is eredményre vezetett, a KTE pedig hiába erőltette a kinti dobásokat, egy kivételtől eltekintve semmi sem akadt be az első negyedben (27-18). A második etap első öt percében ugyan folytatódott a hazai dominancia, azonban Forray Gábor jókor kért időt, leteremtette játékosait, akik egy 6-0-ás szériával zárkóztak fel hat pontra (33-27).