Hivatalos honlapján jelentette be a Falco KC, hogy sikerül megegyezni Keller Ákossal a szerződés hosszabbításról - a rutinos center további két évre kötelezte el magát Szombathelyen. A 33 éves játékos kulcsszereplője a Falcónak, a tavalyi és az idei bajnoki címben is fontos szerepet vállalt. Keller a mögöttünk hagyott szezonban az Falco összes (!) mérkőzésén pályára lépett: 60 meccsen 24,2 perc alatt 9,2 pontot és 5,2 lepattanót átlagolt. A Bajnokok Ligájában is letette a névjegyét, a 12. legjobb lepattanózó lett, az európai kupasorozatban meccsenként kereken 6 lepattanót szerzett.

- Könnyen meghoztam a döntést, mert jól érzem magam Szombathelyen, a meccseken jó a hangulat, és tetszik – remélem így is marad –, hogy a csapat magyarokra épít. Ezt a két évet még szeretném komoly szinten végig kosárlabdázni, a Bajnokok Ligája-szereplés pedig külön kihívás számomra - összegzett Keller Ákos.

Érdekesség, hogy Keller Ákos az egyik legsikeresebb magyar kosárlabdázó: ötször nyert Magyar Kupát, hétszer pedig bajnoki címet.

A Falcónál jelenleg Keller mellett Perl Zoltán, Kovács Benedek és Sövegjártó Ábel rendelkezik élő szerződéssel.