Északi csoport

Az Északi csoportban a fő esélyes Csepreg érvényesítette a papírformát, végig a tabella élén állt, biztosan nyert – igaz, a második Söpte sokáig tartotta a lépést. Érdekesség, hogy a Csepreg és a Söpte jövőre a megyei I. osztályban szerepel. – Mivel az előző évben a megyei I.-ből különböző ok miatt három csapat esett ki, így köztük a Csepreg is kénytelen volt búcsúzni ebből az osztályból – fogalmazott Pócza Antal, a Csepregi SE elnöke.

– Ezért a megyei II. osztályú bajnokság megnyerését, az azonnali visszajutást tűztük ki célként! A csapat néhány tehetséges saját nevelésű fiatallal kiegészülve, de lényegében változatlan összetételben kezdte meg a bajnokságot. Rögtön az elején a mezőny élére álltunk, és ezt a pozíciónkat a szezon végéig meg is tartottuk. A legtöbb gólt rúgtuk, a legkevesebbet kaptuk, miközben Pócza András személyében mi adtuk a csoport gólkirályát is. Az eredményesség mellett látványos támadó szellemű futballt játszottunk, ezzel is kiszolgálva lelkes szurkolóinkat. Biztató a jövőre nézve, hogy a felnőttkeretünk átlag életkora 24,9 év, az U19-es csapatunkban pedig számos tehetséges játékos található. Jelenleg a létesítményünk átalakítási, fejlesztési munkái zajlanak, aminek elkészültével a Csepreg SE számára minden személyi és tárgyi feltétel adott lesz a megyei I. osztályban való jó szerepléshez!

A bajnok Csepregi SE játékoskerete: Baranyai András, Farkas Bálint, Jakatics Szilveszter, Kossuth Domonkos, Kótai József, Kovács Bálint, Lukács József, Merk Milán, Nagy Dániel, Németh Olivér, Nika Benedek, Nika Márton, Pócza András, Simon Krisztián, Steiner Christopher, Steiner Márk, Tájmel Márk, Takács Kevin, Tóth András, Törzsök Márió. Vezetőség, szakmai stáb: Pócza Antal elnök, Ravadich Zsolt gazdasági vezető, Kótai József szakosztályvezető, Steiner Zsolt edző, Steiner Márkó gyúró, Pócza Zsolt létesítményvezető.

Az ezüstérmes Söpte SE játékoskerete: Kovács Erik, Gombor Krisztián, Nagy Bence, Németh Márk, Varga András, Hujber Gábor, Hujber Bálint, Mester Bálint, Molnár Bálint, Fogl Barnabás, Horváth Bence, Kertes Dániel, Koronczai Erik, Farkas Gábor, Léhmann Gábor, Koszokovits Róbert, Udvardi László, Vámos Márk, Németh Martin, Bajnok Máté, Marton Zoltán, Rómer Zoltán, Pusker Zoltán, Imre Adrián, Horváth Patrik, Csiszár Martin, Bíró Bence, Márffi Dániel, Papp Erik, Koszokovits Kevin. Vezetőség, szakmai stáb: Pados József edző, Horváth Róbert technikai vezető, dr. Horváth László elnök.

A bronzérmes Bozsoki SE játékoskerete: Dévényi Zoltán, Kiss Milán, Kovács Patrik, Tompek Richárd, Farkas Gábor, Szenteleki Ádám, Reményi Bence, Marti Christopher, Kalmár Krisztián, Hankó Viktor, Pál Sándor, Kaposi Áron, Bigner Dávid, Nagy Zsolt, Szárnyas János, Pónácz Balázs, Szalai Milán, Kappel Áron, Radics Attila, Dobány Patrick, Möslinger Farkas, Szenteleki Bence, Iker Zsolt, Vezetőség, szakmai stáb: Németh Róbert, Kratochwill Zoltán edzők, Jakab Balázs elnök.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Pócza András (Csepreg) 38 gól, 2. Varga Roland (Alsóújlak) 33, 3. Pulai Attila (Spari) 24, 4. Dancs Márió Márk (Gencsapáti), Pál Sándor (Bozsok) 19, 5. Farkas Attila Ottó (Pecöl), Hujber Gábor (Söpte) 18.

Déli csoport

A Déli csoportban a Körmend, Szarvaskend és a Csákánydoroszló csatázott a bajnoki címért. Csak az utolsó fordulóban dőlt el, hogy a Csákány vendégeként 4-3-ra diadalmaskodó Körmend VSE nyeri a bajnoki címet. Ugyanakkor a Körmend nem vállalja az osztályváltást, marad a megyei II.-ben. – A bajnoki cím mellé a megyei Magyar Kupa-ezüstérmet is begyűjtötte a Kutasi Tibor által dirigált csapatunk, nem vitás, hogy bravúros szezont zártunk – értékelt Nagy Gábor, a Tutitextil Körmend VSE elnöke.

– Csapatunk ősszel „csak” az ötödik helyen állt, majd produkáltunk egy parádés sorozatot, zsinórban 14 mérkőzést megnyerve lettünk bajnokok. Mi rúgtuk a második legtöbb gólt, 118 alkalommal találtunk a kapuba – lehetett volna ez több is, de egyik ellenfelünk nem jelent meg… Meccsenként négygólos átlagot produkáltunk, támadó szellemű futballt játszottunk. Bejutottunk a Magyar Kupa főtáblájára, ahol az azóta már az NB II.-be feljutott Mosonmagyaróvártól kaptunk ki. A megyei kupában négy megyei I.-es ellenfelet búcsúztattunk. És ne feledjük, hogy a Szakasics Zoltán által irányított U19-es csapatunk is bajnok lett. Nehéz ennél tökéletesebb szezont elképzelni. Szeretném megköszönni a munkát minden segítőmnek, a körzet képviselőjének, Petrovics Lászlónak, a jegyszedőknek, a rendezőknek, a polgárőröknek. Köszönöm Bebes István polgármester úr segítségét és Vörös István támogatását. Külön kiemelném Horváth Ákos szerepét, aki a pálya körüli munkák elvégzésében rengeteget segített, illetve csapatkapitányhoz méltó módon fogta össze a társaságot.

A Tutitextil-Körmend VSE bajnoki arany-, megyei Magyar Kupa-ezüstérmes csapata

Forrás: Unger Tamás

A bajnok Tutitextil-Körmend VSE kerete: Horváth Ákos, Horváth Alfréd, Horváth Dániel, Horváth Dávid, Jóna Balázs, Kazinczki Gábor, Kiss Benedek, Meixner Péter, Papp Péter, Petrovics Bálint, Popovics Marcell, Sákovics Márk, Sály Dávid, Simon Norbert Achilles, Szabó Péter, Szakasics Balázs, Szatmáry Norbert, Törő Tamás, Velekei Bence, Vilics Bálint, Kecskés Gábor. Vezetőség, szakmai stáb: Kutasi Tibor edző, Szakasics Zoltán utánpótlásedző, Szatmáry Csaba, Frühvirth Imre technikai munkatársak, Tomasics Ferenc, Pelok Botond, Móricz Antal, Vörös Gyula, Horváth Ákos elnökségi tagok, Nagy Gábor elnök, Vörös István főtámogató.

Az ezüstérmes Lorry GM Kft. Szarvaskend játékoskerete: Esztergályos Csaba, Nagy Ádám, Földes Balázs, Kis-Nemes Máté, Kunovics Roland, Csillag Dávid, Kovács Kornél, Németh Tamás, Kopfer Gábor, Wolf Martin, Dobos Noé, Somogyi Roland, Velekei László, Jóna Szabolcs, Nagy Ádám, Szakály Gyula, Tóth András, Nagy Richárd. Vezetőség, szakmai stáb: Kovács Kálmán vezetőedző, Vörös Zsolt elnök, Kovács Lajos elnökségi tag, Tompa Róbert technikai vezető.

A bronzérmes Csákánydoroszlói KSE játékoskerete: Baba Ádám, Sárközi Dániel, Takács Szabolcs, Albert Benedek, Danyi Péter, Márton László, Dedics Alex, Urbán Milán, Pandur Marcell, Makai István, Kolosits Tibor, Draskovics Dániel, Biczó Gábor, Török Gergő, Dihen Máté, Lónai Ákos, Major Dávid, Dévai András, Pesti Gábor, Staritzbüchler Áron, Németh Marcell, Horváth Ádám, Gérnyi Péter, Horváth Márk. Vezetőség, szakmai stáb: Horváth Ádám, Urbán Milán edzők, Dénes Miklós elnök.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Horváth Ádám (Rum) 42 gól, 2. Velekei László Áron (Szarvaskend) 41, 3. Velekei Bence (Körmend) 39, 4. Makai István (Csákánydoroszló) 31, 5. Urbán Milán (Csákánydoroszló) 29.