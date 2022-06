– Ha már egyszer eljutsz a döntőig, mindenáron nyerni akarsz, ám ez sajnos nem mindig jön össze – kezdte szezonértékelőjét az Egis Körmend csapatkapitánya, Ferencz Csaba, aki nagy sóhajtozások közepette próbálja értékelni az ezüstérmet, ám ez most még kissé nehezen megy, hiszen volt esélye csapatának a bajnoki arany megszerzésére is. – Kell egy kis idő, mire tényleg szépen csillog az én szememben is ez az ezüstérem. Az kétségtelen, hogy büszkék lehetünk idei teljesítményünkre, ezt senki sem gondolta volna a szezon elején. Gratulálok a Falcónak, az utolsó két mérkőzésen nagyon szépen játszottak, viszont én sem tehetek szemrehányást senkinek, mert tudom, hogy mindenki mindent megtett a mi oldalunkon a sikerért, szívét-lelkét kitette valamennyiünk a pályára, a szurkolóinkra pedig nehéz szavakat találni, mert elképesztő, amit műveltek, egészen fantasztikusak voltak, megemelem a kalapom mindenki előtt.

Ferencz Csaba szerint csapatkohézióban a Körmendé volt a mezőny egyik legjobb, legerősebb alakulata. Olyan közösséggé formálódott az együttes, amelynek jó volt a tagja lenni, amelyben jó volt játszani. Pedig rengeteg nehézséggel kellett szembenézniük a vasiaknak – sérülések, betegségek, családi problémák –, akiket mindezek csak még inkább megerősítettek. – Konsztantinidesz mesternek, az edzői stábnak, a gyúrónknak, Reninek és mindenkinek, aki mellettünk állt a bajban is, óriási szerepe volt abban, hogy ezekből a nehézségekből a gárda erőt tudott meríteni – fogalmazott a körmendiek Fepuja. – Először is szeretnék gratulálni a Falcónak a bajnoki címhez – ezt már Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője mondta. – Örülök, hogy ilyen meccseket tudtunk játszani telt házzal és fantasztikus hangulattal. A szurkolóinknak köszönöm az egész évet, nélkülük nem sikerült volna ez a teljesítmény. A szezon elején a top 5-öt céloztuk meg, de a fiúk kemény munkával és nagyszerű csapategységgel bőven erőn felül teljesítettek. Fantasztikus eredmény ez a második helyezés, különösen úgy, hogy a csapatot sokan előzetesen a nyolcadik hely környékére várták.

Ferencz Csaba és Wesley Gordon ünnepel

Forrás: Szendi Péter

Nem semmi év volt ez! Sajnálom, hogy nem lett meg a bajnoki cím, és nyilván a fiúk is szomorúak voltak a döntő ötödik meccse után. De! Bajnokok Ligája-selejtezőt fogunk játszani! Ha valaki a szezon előtt ezt mondja nekem, akkor gondolkodás nélkül aláírtam volna – és szerintem ezt a fiúk és a szurkolók nevében is mondhatom. A klubvezető úgy látja, hogy hullámzó volt a pirosfeketék teljesítménye, de a decemberi ötmeccses hazai sorozatnál állt talán össze a csapat igazán. Utána is voltak ugyan gyengébb találkozóik, ez azonban egy ilyen fiatal együttesnél elkerülhetetlen. Kozma Gergő elmondta azt is, hogy a BL-re elfogadták a jelentkezésüket, ahol selejtezőkön keresztül juthat be a gárda a főtáblára. – Büszke vagyok a játékosokra, a szakmai stábra, a szponzorokra és a szurkolókra – így együtt, közösen voltak a siker idei kovácsai – írta közösségi oldalán Bebes István polgármester. – Rengeteg nagyszerű pillanatnak és élménynek lehettünk tanúi ebben a szezonban.

Volt részünk örömben és csalódottságban egyaránt. Azt az érzést pedig nem veheti el tőlünk senki, hogy két napig egy egész város reménykedett, felfokozott hangulatban várta a csapat negyedik bajnoki címét – ami idén nem jött el, még nem adták meg nekünk az égiek. Ha azonban ugyanilyen kitartóan dolgozunk, ugyanilyen elszántan küzdünk és szurkolunk, akkor előbb vagy utóbb mi ünnepelhetünk a végén. Mert a sors kegyes azokhoz, akik megalkuvást nem tűrően harcolnak a céljaikért, akik mindig mindent beleadnak. Köszönöm mindenkinek ezt a fantasztikus szezont! Köszönöm a játékosoknak, akiknek egy része bár messziről jött, mégis átérezte, hogy mi az a körmendi szív. Jó ehhez a családhoz tartozni. Azt hiszem, Csák Tamás barátom is büszke erre a klubra onnan fentről! Hajrá, Egis Körmend!