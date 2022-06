A Szolnoki Olajbányászt a negyeddöntőben búcsúztató Kecskemét ellen biztosra lehetett venni, hogy az elődöntő nem lesz egy csendes, fáklyás felvonulás a Körmend számára. A párharc első meccse különösen fontos volt a Rába-partiaknak, akik mindenképpen el akarták kerülni az oroszlányihoz hasonló nyitányt. A vasi piros-feketék végig vezetve biztosan nyerték meg a párharc első felvonását, amelyen egy megsüvegelendő rekord is született. Az Egis Körmend csapatkapitánya, Ferencz Csaba a találkozó során megszerezte 1300. tripláját.

– Most mondjam azt, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet? – tette fel a kérdést a Rába-partiak ikonja. – Ez tényleg egy nagyon szép szám, viszont van ennek egy üzenete is, miszerint már nagyon hosszú ideje vagyok a pályán, aminek lassan vége lesz. Úgyhogy persze, jól hangzik, de kétes érzések vannak ilyenkor az emberben. Sosem foglalkoztam az ehhez hasonló számmisztikákkal, de azért mindig felhívják rá a figyelmem – nyilatkozta Fepu, aki szerint a Kecskemét elleni első félidőben csapata meglehetősen pontatlan volt védekezésben és támadásban is.

– Nem engedhetjük meg, hogy akár egy percre is kihagyjon a koncentrációnk, mert a KTE most is többször bebizonyította, hogy vissza tud jönni mínusz tíz pontról, ami veszélyes lehet – tekintett a szombati meccs elé a körmendiek bedobója. – Csapattársaimnak is elmondtam, hogy negyven percig kell a meccsre fókuszálnunk, ez az egyik legfontosabb tényező. Mindemellett úgy kell védekeznünk, ahogy azt tettük a szerdai összecsapás második félidejében. Sok üres dobást elhibázott nálunk a Kecskemét, amit jó eséllyel nem tesznek meg nekünk hazai pályájukon, ezért mindenképpen gyorsabban kell reagálnunk védekezésben bizonyos szituációkra – zárta szavait az Egis Körmend triplagyárosa.