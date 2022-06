Megtartani a pályaelőnyt és visszavenni a vezetést – ez volt az Egis Körmend legfontosabb feladata kedden kora este a KTE elleni harmadik mérkőzésen. A vasiak trénere szerint az első két meccs pontosan azt hozta, amit várni lehetett. Antonisz Konsztantinidesz hangsúlyozta, keményen és agresszíven kell játszaniuk az első pillanattól kezdve, hogy elbizonytalanítsák ellenfelüket.

Az összecsapás első perceiben lehetett már látni, hogy rendkívül éles, koncentrált a házigazda játéka. A harmadik percben Stokes szerzett labdát, azonnal indította elől White-ot, aki zsákolás helyett gyönyörűen hozta helyzetbe a mögött érkező Gordont, a hórihorgas center pedig lezárta az akciót. Két perc múlva már 10-et számolt a körmendi tábor a KTE-re (16-6). Dekoncentrált és pontatlan volt a Kecskemét, amely egész egyszerűen nem tudott mit kezdeni az úthengerként gázoló MTE-vel. Nem volt gyengepontja a piros-feketéknek, akiknél szinte mindenki eksztázisban játszott. Ennek eredményeként már az első negyed végén 20-szal ment a vasi együttes (36-16).

A folytatásban elsősorban Pollard pontjaival adott életjelet magáról a KTE (39-24). Nem is tetszett Konsztantinidesznek, amit lát, ezért időt kért. A vendégek azonban folytatták a zárkózást, a 16. percben 41-30 állt az eredményjelzőn. Komoly gödörbe kerültek Ferenczék, táamdásban erősen akadozott a gépezet, Pollard és Milutinovic viszont nagyon elkapta a fonalat és nagyszünetre már csak hat pont volt a felek között – nagyot fordult a világ a két negyed alatt (45-39).

Térfélcsere után egy 5-0-ás szériával gyorsan 10 fölé tornászta ismét a különbséget a Körmend (50-39). Gordon ezúttal is rengeteget dolgozott a palánkok alatt, de a büntetőkkel hadilábon állt, csak minden második akadt be. Most azonban úgy tűnt, ez is belefér, mert minden egyes kecskeméti hibát szigorúan büntetett a Körmend. Forray mester különmeccset vívott a bírókkal, amihez olykor Wittmann is csatlakozott. Peregtek a percek, a KTE pedig többet foglalkozott a játékvezetéssel, mint a mérkőzéssel.