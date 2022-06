Görög Gábor nemzetközi szinten is jól teljesítő páros, így nagy elvárások vannak vele szemben. Ma a 2. helyen zártak Gidran XXXVI- Borókával a díjhajtásban. „A lovam nagyon jó formában van. A mai napi díjhajtás picit lehetett volna pontosabb, de ez az én hibám, levontam a következtetéseket és az otthoni edzéseken majd tovább csiszolgatjuk. Egy két malőrön kívül elégedett vagyok a mai nappal, reális pontokat kaptam. Boróka top formában van, bizakodva várom a maratont.”

Majthényi Panna Jony nevű lovával kiválóan debütált az országos bajnokság első napján, nagyon szép, harmonikus programot teljesítettek és az első helyezést szerezték meg.

„Első közös versenyünk ez, célom, hogy mind a három számban a lehető legkevesebb hibával végigmenjünk, nem akarok mindenáron nyerni. Most a díjhajtás után nagyon boldog vagyok, mert Jony teljesítménye túlszárnyalta várakozásaimat. Nyilván bíztam benne, hogy jól fog sikerülni, hiszen ezért dolgozunk, de az összecsiszolódás folyamata még tart. A versenyt megelőző két napos edzőtáborban kaptam olyan szakmai tanácsokat, amik átlendítettek pár hiányosságon. A holnapi maratont nagyon várom.”

Görög Adriennek ez az első országos bajnoksága. Ma a helyezést érte el.

„Álom nagyon jól teljesített, segítőkész volt, meg voltam vele elégedve, úgy gondolom, becsülettel megcsináltuk a programot. A behajtástól kicsit féltem, mert az edzőtáborban amikor lehajtottuk a programot, a behajtás-megállás feladat nagyon rosszul sikerült. Szerencsére Lázár Zoltán segítségével akkor áthidaltuk ezt a problémát, utána minden rendben volt, természetesen Gábor is segített és ma tudtam ezt kamatoztatni is. Holnap maraton, célom, hogy szépen, hiba nélkül körbemenjek.”

CAN-U25 nagy ló egyes kategóriában:

István Júlia- nevű lovával 52,06hp Görög Gábor – Boróka 52,81hp István Júlia 2 56,60hp Görög Adrienn 56,92 hp Németh Csenge 57,39hp

CAN-B H1

Szabó Bence János 52,68hp Némedi István 56,68hp Lantos Gábor 69,74hp

CAN-C H1

Ivánkovics Zsanett 60,17hp Stoiber Dávid 61,17hp Lantos Gábor 2 65,84hp

Kettesfogat CAN-B

Kohári János 58,54hp Baranyai Géza 79,40hp Maurer Sándor 100,20hp

Kettesfogat CAN-C

1. Balázsevics Imre 60,17hp

2. Szabó Tamás 62,17hp

3. Szalai József 64,67hp

Póni egyesfogat CAN-C

Skultéti Imre 87,84hp

Póni egyesfogat CAN-Ch

Saru Zoé 55,88hp Nagy Vanessza 57,48hp Varga Gábor Márk 59,34hp

Póni egyesfogat CAN-J

Majthényi Panna 56,40hp

Póni kettesfogat CAN-U25

Unger András Martin 63,18hp

Póni kettesfogat CAN-C

Karsay Sándor 65,50hp Burányi Zsófia 66,34hp Huszár Zoltán 70,34hp

Póni kettesfogat CAN-J

Kovács Bence 60,80hp

CAN-U25 nagy ló egyes kategóriában István Júlia – Koheilan XXIII-20 Fülöp P nevű lovával nyerte meg a mai díjhatást.

„Fülöppel ezt a kategóriát most hajtottam először éles helyzetben. Teljes mértékben elégedett vagyok a mai teljesítményünkkel. Részt vehettem a Lázár Zoltán által tartott edzőtáborban, ahol az edzéseken kijöttek a hibák, igyekeztem minél jobban figyelni ezekre. Ilyen jól még sosem ment, eddig ez volt a legjobb teljesítménye illetve szerintem sokat segített az is, hogy díjlovagoltam vele korán reggel. Véleményem szerint fontos a nyereg alatti munka. Természetesen van hova fejlődni. Fülöp erőssége a maraton, már nagyon várjuk a holnapi napot, illetve ő jó a másik két számban is, nekem kell még hozzá fejlődnöm.”

Saru Zoé hajtotta le a legjobban ma a díjhajtó programot a póni egyesfogat CAN-Ch kategóriában.

„Ez a második versenyünk együtt, Mister is fiatal, van még min dolgozni. Örülök neki, hogy lovam végig együttműködő volt velem, elég pontosak voltunk, jól sikerült a behajtás és a körök is. Erősségünk a díj és akadályhajtás, a maratont pedig remek formában várjuk, a lovam mentálisan és fizikálisan is felkészült. Nagyon jól érzem itt magam Bögötén és remélem, holnap ismét első helyen zárunk.”

Balázsevics Imre a Kettesfogat CAN-C kategóriában volt a legjobb ma díjhajtásban.

„Bács-Kiskun megyéből jöttünk el ide Bögötére, már a tavalyi első versenyen is részt vettünk, nagyon jó versenyhelyszínnek tartom. Örülök neki, hogy három napos megmérettetésen vehetek részt. A díjhajtás várakozáson felül sikerült, a fiatalabbik, aki még csak tanuló, most hozta ki magából a legtöbbet. Ugyan a maratonhoz nem elég robbanékonyak, viszont a szűk fordulókkal tudjuk ezt kompenzálni.”