Söpte SE (II.)–Sárvár FC (I). 3-9 (0-3). Haladás Sportkomplexum, 300 néző, labdarúgó megyei Magyar Kupa, bronzmérkőzés, vezette: Mrácz Z.

Söpte: Gombor (Nagy B., 82.) – Németh M., Kovács E., Hujber B. (Farkas, 71.), Horváth B. (Horváth P., 58.), Hujber G., Koronczai Vámos, Rómer, Fogl (Szabó B., 58.). Edző: Pados József.

Sárvár: László – Kovács B., Horváth A., Fider, Tokaji (Toldi, 78.), Illés B., Potyi (Czöndör, 46), Vass (Fülöp), Tóth L. (Csákvári, 46.), Szabó B. (Szakos, 46.), Szemes. Edző: Haraszti Zsolt.

Gólszerzők: Hujber G. (48.), Rómer 2 (83., 85.), ill. Szemes 2 (2., 64.), Tokaji (32.), Illés 4 (36., 56., 73., 76.), Fülöp (52.), Csákvári (70 – 11-esből).

Természetesen a megyei I. osztály bajnoka, a Sárvár lépett pályáre sélyesként. És rögtön az első lehetőségét gólra is váltotta – már a 2. percben. Ez meghatározta a játék képét, a Sárvár nyugodtan futballozott, könnyedén alakított ki mezőnyfölényt, sorra dolgoztra ki a helyzeteit. Fordulás után váratlanul szépített a Söpte. Magasabb fokoztara kapcsolt a Sárvár. Nem is tudta tartani a lépést az amúgy becsülettel küzdő Söpte, és talán erőben is elfogyott. Így végül nagy különbségű Sárvár-győzelemmel ért véget az összecsapás. A hajrára kiengedett a Sárvár, amit két szép Rómer-góllal büntetett a Söpte.

Haraszti Zsolt: – Sajnos az elődöntőt elrontottuk, a bronzmeccsen kárpótoltuk magunkat, a szurkolóinkat. Komolyan vettük a mérkőzést, ennek megfelelő eredmény született.