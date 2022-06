Szombaton 9 órakor a nyílt férfimezőny küzdelmével kezdetét veszi a 29. Rotto Kupa kispályás labdarúgótorna – egy szlovén és egy cseh csapat teszi nemzetközivé az erőpróbát. Négy pályán zajlanak majd a küzdelmek. A 32 csapatot nyolc négyes csoportba sorsolták a szervezők, a Szalafő Sportjáért Egyesület aktivistái. Szombaton lezajlanak a csoportmeccsek, minden négyesből a két legjobb csapat jut tovább vasárnapra. Vasárnap négy négyes csoport folytatja a küzdelmet, a csoportmeccsek után ismét a két-két legjobb csapat marad állva – innen pedig már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a küzdelem. A döntőt vasárnap 14.30-kor rendezik, az eredményhirdetés 15.15- kor kezdődik.

A mezőnyben egyébként ott van a címvédő Kis Pankasz gárdája, valamint a tavalyi torna két bronzérmese, az Ostrom Gumiszerviz és az Autó Egyed Bt. csapata is. Szombaton 17 órától rendeznek még egy VIP-tornát is hat csapat részvételével, amely 19.15-kor zárul. Továbbá szombaton délután egy főzőverseny is színesíti a programot. De a gyerekeket is számos program várja, a szombat este pedig bállal zárul. – Mint mindig, idén is sok munkát tettünk bele a szervezésbe, sokan dolgozunk azért, hogy a csapatok kifogástalan körülmények közepette léphessenek pályára, hogy gördülékeny szervezés segítse a résztvevőket, de nagyon odafigyelünk a minőségi vendéglátásra, a díjazásra is – fogalmazott Törő Miklós fő szervező. – Három napon át tart a torna, négy kategóriában összesen 70 csapat futballozik – ami azért komoly létszám, oda kell figyelni. Szerencsére a csapataink zöme visszatérő vendég, régi ismerős. Amint meghirdetjük a tornát, néhány nap alatt le is kell zárnunk a nevezést – népesebb létszámmal már nagyon nehéz lenne dolgozni.

Jó futballisták, jó csapatok érkeznek hozzánk, idén is színvonalas tornára van kilátás – de a végső győztest nem tudnám megtippelni, több gárda is nem titkoltan a bajnoki címért indul csatába. Nagy öröm számunkra, hogy a Rotto Kupa mára a térség egyik jelentős eseményévé nőtte ki magát. Magunknak tettük magasra a mércét, de természetesen igyekszünk megfelelni idén is az elvárásoknak. Szeretettel várunk mindenkit, nem csak a játékosokat! A 29. Rotto Kupa július 9-én, jövő szombaton folytatódik. Akkor a 16 csapatos +35-ös korosztály kezdi a küzdelmeket 8 órakor. Majd 13 órától az ugyancsak 16 csapatot felvonultató +44-es korosztály mérkőzései kezdődnek meg.