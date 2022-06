A 20 éves Tóth Milán vasárnap utazott orvosi vizsgálatra a Sturmhoz, ezt követően alá is írta kettő plusz egy évre szóló szerződését Christian Ilzer vezetőedző csapatához. A Strum Graz a 2021/22-es idényben a Salzburg mögött második helyen végzett az osztrák Bundesligában, így indulhat a Bajnokok Ligájában és a selejtező harmadik körében, augusztusban kapcsolódhat be a sorozatba a nem bajnoki ágon. Az ózdi születésű támadó egyébként 2018-ban, Győrből került az Illés Akadémiára, majd szép lassan beépült a Szombathelyi Haladás első csapatába is - 2019-ben debütált bajnokin. Az igazi áttörést a magunk mögött hagyott bajnokság hozta meg számára, Tóth 34 meccsen 11 gólt és négy gólpasszt jegyzett.

Forrás: Perfootmance GMBH

- Milánt az első csapathoz szerződtették, az első csapattal kezdi meg a felkészülést, de a klubbal egyetértve mi is úgy látjuk jónak, hogy kezdetben, az állandó játéklehetőség érdekében az osztrák másodosztályba most feljutó Sturm II-ben szerepel majd” – fogalmazott a Nemzeti Sportnak Haisza Viktor, a játékos menedzsere.