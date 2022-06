A Falco nem titkoltan azzal a céllal futott neki a szezonnak, hogy megvédje bajnoki címét – be is jutott a fináléba a favorit. Az alap- és középszakaszgyőztes szombathelyi gárda történetének legszebb időszakát éli, hiszen zsinórban ötödször szerepel a döntőben, utóbbi kettő kiírást ráadásul meg is nyerte. Érdekesség, hogy a háromszoros bajnok sárga-fekete alakulat két bajnoki címét is éppen a Körmend ellen gyűjtötte be – 2008-ban és 2019-ben is a megyei rivális kárára ünnepelhetett. A harmadik vasi döntőt rendezik, itt a lehetőség, hogy harmadszor is megtréfálja legfőbb ellenfelét a Falco. Sőt, mivel két háromszoros bajnok lép pályára, a párharc győztese a negyedik bajnoki címére tesz szert – így lehagyhatja vetélytársát. Ezzel némi extraszínezetet is kap a párharc.

A két csapat már négyszer találkozott egymással a szezonban. Az alapszakaszban a Falco Körmenden (78-86) és Szombathelyen (79-73) is nyert. A felsőházi középszakaszban viszont Szombathelyen (84-72) és Körmenden (85-72) is a házigazda diadalmaskodott. – Tudjuk, hogy a közvélemény minket tart az esélyesebbnek, de ezzel nem foglalkozunk, nem teherként éljük meg – fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely mestere. – Ha így nézzük, akkor egész évben az esélyesség terhe alatt játszottunk, egész évben meg kellett felelnünk az elvárásoknak – és szerintem meg is feleltünk. Ráadásul a Körmend egy kiváló csapat – véletlenül nem lehet bejutni a döntőbe. Egyáltalán nem tekintünk magunkra esélyesként, nem fogják nekünk ajándékba odaadni az aranyérmet. Egy Falco–Körmend derbi mindig rangadó, álljanak bárhol is a csapatok a tabellán, most pedig egy bajnoki döntőre készülünk. Feszült, harcos párharcra van kilátás, fizikális küzdelemre, kiélezett csatára.

Milos Konakov mutatja a helyes irányt csapatának

Forrás: NS/Tumbász Hédi

A két csapat jól ismeri egymást, a lehető legkevesebb hibával kell játszanunk. Egy meccsel kevesebbet játszottunk az elődöntőben, mint a riválisunk, ezt az időt megpróbáltuk hasznosan felhasználni, frissítettünk, regeneráltunk. Specifikusan azonban nem tudtunk készülni az ellenfélre, mert ugye csak vasárnap derült ki, hogy ki lesz a riválisunk a fináléban. Kisebb sérüléssel bajlódik néhány játékosom, de mindenki pályára lép. Egy párharc első meccse mindig a legnehezebb, mi pedig meg akarjuk őrizni a pályaelőnyünket. Kérjük a közönségünk támogatását, nagy szükségünk van a hatodik emberünkre, a szurkolótáborunkra, együtt könnyebb lesz megoldani az előttünk álló utolsó feladatot – zárta Milos Konakov. Talán még a legvérmesebb Körmend-szurkolók sem gondolták volna a szezon előtt, hogy csapatukat a döntőben láthatják. Sőt, ha valaki ezzel hozakodik elő nekik tavaly ősszel, talán ki is nevetik. Ha visszatekintünk az alap- és középszakasz korábbi küzdelmeire, megállapíthatjuk, hogy a Körmend folyamatos fejlődésen ment keresztül.

Többen is megfogalmazták már, hogy a Rába-parti piros-feketék gazdasági lehetőségeikhez képest jóval túlteljesítettek ebben a szezonban, hiszen előzetesen a 8–10. hely környékére várták a csapatot. – Az edzők és a játékosok soha nem mondták, hogy a célunk a 8–10. hely között van – utasította el a felvetést Antonisz Konsztantinidesz, az Egis Körmend vezetőedzője. – Ezeket csak egyes emberek, vagy a kosárlabda „szakemberei” mondták, akik alábecsültek minket, nem hittek bennünk. Célunk a rájátszásba kerülés volt, a felsőházon vagy a középházon keresztül. Utána pedig azért küzdöttünk, hogy minél tovább jussunk. Természetesen minden alkalommal a maximumra törekedtünk, ami a döntőbe jutást jelenti. Ne felejtsék el, milyen edző vagyok: minden országban, ahol dolgoztam, általában bajnoki döntőt játszottam a csapataimmal. Edzőként ez lesz a hetedik döntő a pályafutásom során – emlékeztetett a tréner.

A Kecskemét elleni párharc rengeteget kivett a Rába-partiakból, akik ráadásul eggyel több meccset játszottak az elődöntőben, mint a Falco. – Tudtuk, hogy a KTE elleni sorozat nem lesz könnyű – folytatta a körmendiek mestere. – Nem a szerencsén múlt, hogy kiejtették a Szolnokot. De összességében, az öt mec - cset figyelembe véve jobbak voltunk, megérdemelten jutottunk a döntőbe. A Falco ellen is ugyanolyan nehéz lesz, sőt, talán még nehezebb a pályahátrányunkból adódóan. De nem lehet más a célunk, mint a bajnokság megnyerése. Konsztantinidesz elmondta, csapata jó állapotban van. Kicsit fáradtak ugyan egy 10 hónapos bajnokság végén, de ez normális.

Antonisz Konsztantinidesz joggal elégedett csapata eddigi teljesítményével

Forrás: Cseh Gábor

A Körmendnek mély játékoskerete van, így ez a fajta fáradtság nem olyan nagy probléma. – A Falcóé a pályaelőny, és ez teszi a sorozat favoritjává – tért rá a párharcra a vezetőedző. – De a mi oldalunkról három esélyünk lesz arra, hogy elvegyük ellenfelünk előnyét. Hogy ez az első mec - csen lesz-e, vagy a második, vagy a harmadik alkalommal, amikor náluk játszunk, az nem számít. Csak meg kell találnunk a módját, hogy egyszer idegenben győzzünk – fogalmazott a szakvezető, aki szerint ha a megfelelő módon és többet tudják kontrollálni a játék ritmusát, mint a Falco, akkor lesz esélyük a győzelemre. – A Falco egy rendkívül tapasztalt csapat, az ellenfél minden hibáját bünteti – zárta szavait a tréner.