A Körmend-szurkolók talán még most is keresik a szavakat csapatuk kedd esti diadalát illetően. A Rába-partiak idegenbeli 81-78-as győzelmét követően óriási ünneplésbe csapott a gárda és a tábor, hiszen ezzel a sikerrel megteremtette az Egis Körmend annak lehetőségét, hogy pénteken lezárja a csatát és ezzel elhódítsa a bajnoki címet. Óriási a készülődés a Rába-parton, minden eddiginél fergetegesebb hangulat várható a csarnokban, ahol a két szurkolósereg buzdítása közepette várhatóan repedeznek majd a falak. 2003 után ismét az aranykapuban a Körmend, a kérdés csak az, be tud-e lépni rajta. Hogy melyik csapaton lesz most a nyomás? Jóllehet mindegyiken!

– Minden Falco elleni mérkőzés – akár otthon, akár idegenben játsszuk – nagy kosárlabdaélmény – nyilatkozta Antonisz Konsztantinidesz, az Egis Körmend vezetőedzője. – Természetesen a nap végén, amikor egy ilyen nagy meccset te nyersz meg, a boldogság sokkal nagyobb. Elképesztő érzések voltak mindenkiben, aki a csapatunkhoz tartozik – idézte fel a keddi örömteli pillanatokat a piros-feketék trénere, aki szerint az idei szezonban együttesének egyik legfőbb tulajdonsága volt, hogy teljesítményében sokszor váltakoztak hullámhegyek és -völgyek.

– Nem szabad elfelejteni, hogy milyen fiatal csapat vagyunk – emlékeztetett Konsztantinidesz. – Ugyanakkor a játékosaim ismét megmutatták, hogy milyen nagy harcosok, és nem hagyták veszni a meccset, amikor 14 pontos hátrányban voltunk. Ők tényleg harcosok, és ezt a mentalitást idén már sokszor megmutatták.

A körmendiek mestere szerint nem kérdés, hogy a pénteki lesz számukra a szezon legnehezebb találkozója. – Nyugodtnak, higgadtnak kell maradnunk, és megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. Jó és agresszív kosárlabdát kell játszanunk, az elejétől kezdve nyomást fogunk gyakorolni az ellenfelünkre. Egy igazán nagy kihívás előtt állunk, mind magunk, mind a klubunk számára.

A tréner szerint minden a játék ritmusán múlik majd. Ha a Körmend saját ritmusát tudja játszani és nem hagyja, hogy a Falco kezdeményezzen, akkor lehet esélye arra, hogy bajnok legyen.

– Nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a ellenfelünk elvette tőlünk a pályaelőnyt, 2-1-re vezet, és a Körmend folytatja hazai pályán a párharcot – fogalmazott Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely trénere. – De átbeszéltük a dolgokat, rendeztük a sorainkat, és most már előre tekintünk. Az előző két meccsen a kezükben volt az irányítás, mindkétszer közel volt a győzelem – mégis kikaptunk. Kellemetlen a szituáció, de roppant motiváltan, felkészülten várjuk a párharc negyedik felvonását – minden erőnkkel azon leszük, hogy vasárnap is pályára léphessünk. A Körmend vélhetően nem változtat sokat az eddig jól működő taktikáján, hazai pályán vélhetően még agresszívabb lesz, még bátrabban dob távolról. Megpróbáljuk meglepni ellenfelünket, próbálunk kicsit újítani. Fizikálisan és fejben is rendben vagyunk. Együtt, csapatként, a szurkolónk segítségével kivívhatjuk a győzelmet. Biztosítok mindenkit, hogy még nem lefutott a párharc!